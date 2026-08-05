100 savaş tankını denize attılar

ABD'nin Alabama kıyılarındaki Hugh Swingle ve Don Kelley North yapay resif bölgelerine yerleştirilen 100 adet eski M60 savaş tankı, deniz ekosistemine katkı sağlayan ilginç bir projeyle yeniden değerlendirildi.

Yaklaşık 21 ila 34 metre derinliğe yerleştirilen tanklar, balık popülasyonunu artırmayı ve yeni yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan yapay resif projesinin parçası oldu.

TÜM ÇEVRESEL RİSKLER ORTADAN KALDIRILDI

REEF-EX programı kapsamında denize indirilmeden önce tankların yakıt, yağ, hidrolik sıvılar, mühimmat ve çevreye zarar verebilecek tüm parçaları çıkarıldı.

Süreç boyunca ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), ABD Ordusu Mühendisler Birliği ve ilgili kurumlar tarafından ayrıntılı çevresel denetimler gerçekleştirildi.

DENİZ CANLILARINA YENİ YAŞAM ALANI OLDULAR

Denizin tabanına yerleşen tanklar zamanla mercanlar, süngerler ve çeşitli deniz organizmalarıyla kaplandı.

Bugün yapılar; kırmızı mercan balıkları, orfozlar ve birçok deniz canlısı için doğal yaşam alanına dönüşmüş durumda. Bölge aynı zamanda dalış tutkunlarının ziyaret ettiği popüler noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

HURDAYA AYRILMAK YERİNE DOĞAYA KAZANDIRILDILAR

ABD Ordusu, 1990'lı yılların başında daha modern M1 Abrams tanklarının hizmete girmesiyle binlerce M60 tankını kullanım dışı bıraktı.

Hurdaya ayrılmaları yerine yapay resif olarak değerlendirilen tanklar, Alabama'da hayata geçirilen projeyle deniz ekosistemine kazandırıldı. Uzmanlar, yıllar içinde oluşan biyolojik çeşitliliğin bu tür yapay resif projelerinin deniz yaşamına önemli katkılar sağladığını belirtiyor.