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Dünya genelinde WhatsApp krizi! Milyonlarca hesap kapatıldı

Dünya genelinde WhatsApp krizi! Milyonlarca hesap kapatıldı
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WhatsApp'ta yaşanan teknik sorun nedeniyle milyonlarca kullanıcının hesabı herhangi bir kural ihlali olmamasına rağmen incelemeye alındı ve geçici olarak erişime kapatıldı. Meta, sorunun otomatik güvenlik sistemindeki bir hatadan kaynaklandığını açıklayarak, haksız yere kilitlenen hesapların yeniden erişime açılması için sistem güncellemesi başlatıldığını duyurdu.

  • 3 Ağustos'ta WhatsApp'ta yaşanan teknik sorun, kural ihlali yapmayan milyonlarca kullanıcının hesabının yanlışlıkla incelemeye alınmasına ve uygulamaya erişememesine neden oldu.
  • Sorunun kaynağının, WhatsApp'ın spam ve kötü niyetli faaliyetleri tespit eden otomatik güvenlik sisteminin hata vererek masum kullanıcıları riskli işaretlemesi olduğu belirlendi.
  • Çatı şirket Meta, otomatik denetim mekanizmalarındaki teknik hatayı doğrulayarak haksız yere engellenen hesapların yeniden aktif hale getirilmesi için sistem güncellemesi başlattı.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ta yaşanan teknik sorun, milyonlarca kullanıcıyı etkiledi. 3 Ağustos itibarıyla uygulamaya giriş yapmak isteyen çok sayıda kullanıcı, herhangi bir kural ihlali yapmamalarına rağmen hesaplarının incelemeye alındığını belirten uyarıyla karşılaştı.

HESAPLAR İNCELEMEYE ALINDI

Kullanıcılara gösterilen uyarıda, hesap ve cihaz aktivitelerinin hizmet şartlarına uygunluğunun denetlendiği ve inceleme sürecinin yaklaşık bir gün sürebileceği ifade edildi. Beklenmedik uyarı nedeniyle çok sayıda kullanıcı uygulamaya erişemedi.

NEDENİ GÜVENLİK SİSTEMİNDEKİ HATA ÇIKTI

İlk etapta hesapların güvenlik ihlali nedeniyle kısıtlandığı düşünülse de sorunun kullanıcı kaynaklı olmadığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, WhatsApp'ın spam mesajlar ve kötü niyetli faaliyetleri tespit etmek için kullandığı otomatik güvenlik sisteminin hata verdiği ve çok sayıda masum kullanıcıyı yanlışlıkla riskli olarak işaretlediği belirlendi.

META'DAN AÇIKLAMA GELDİ

WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, yaşanan sorunun ardından yaptığı açıklamada, otomatik denetim mekanizmalarında teknik bir hata meydana geldiğini doğruladı.

Şirket yetkilileri, kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen sistemlerin zaman zaman yanlış değerlendirmeler yapabildiğini belirterek, haksız yere erişimi engellenen hesapların yeniden aktif hale getirilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

SİSTEM GÜNCELLEMESİ BAŞLATILDI

Meta mühendislerinin, yanlışlıkla kilitlenen hesapları tespit ederek yeniden erişime açmak amacıyla kapsamlı bir sistem güncellemesi üzerinde çalıştığı belirtildi. Şirket, sorundan etkilenen kullanıcıların hesaplarının kademeli olarak normale döndürüleceğini bildirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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