Haberler

Fuego Yanardağı'nda patlama: Turuncu alarm

Fuego Yanardağı'nda patlama: Turuncu alarm
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GUATEMALA'da bulunan Fuego Yanardağı'ndaki volkanik patlamalar nedeniyle ülke genelinde turuncu alarm ilan edildi.

GUATEMALA'da bulunan Fuego Yanardağı'ndaki volkanik patlamalar nedeniyle ülke genelinde turuncu alarm ilan edildi. Risk altındaki iki köy tahliye edilirken, bölgede eğitime ara verildi.

Guatemala'nın başkentine 35 kilometre mesafedeki Fuego Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (CONRED), kül ve lav püskürten yanardağdaki hareketliliğin şiddetini artırması üzerine ülke genelinde ikinci en yüksek seviye olan turuncu alarm durumuna geçildiğini duyurdu. Yanardağın eteklerinde yer alan El Porvenir ve Las Lajitas köylerindeki yaklaşık 250 kişi tedbir amacıyla güvenli bölgelere tahliye edildi.

CONRED tarafından yapılan açıklamada, kül bulutlarının deniz seviyesinden 6 bin metre yüksekliğe ulaştığı; gaz, kül ve kaya parçalarından oluşan piroklastik akıntıların yamaçlardan aşağı hızla ilerlediği bildirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında yanardağ yakınlarından geçen 14 numaralı ulusal otoyol ulaşıma kapatıldı ve çevre kasabalardaki okullarda dersler askıya alındı. Yetkililer, bölge halkına pencerelerini kapalı tutmaları, riskli alanlardan uzak durmaları ve 72 saatlik acil durum çantası hazırlamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Batı yarımkürenin en aktif yanardağlarından biri olarak bilinen Fuego'da 2018 yılının haziran ayında meydana gelen büyük patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Savaş yayılıyor! En büyük Körfez ülkesi vuruldu
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı

Teklifin adı belli oldu, İlk imza Bahçeli'den geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Yeni Parti'ye geçti

Bir belediye başkanı daha parti değiştirdi
Tanıdınız mı? Ünlü isim içip içip kendinden geçti

Tanıdınız mı? Ünlü isim içip içip kendinden geçti
3 ülkede alarm veren gelişme! Kuruyan Tuna enerji krizini derinleştirdi

Dünyayı tedirgin eden görüntü! 3 ülke felaketin ortasında kaldı
Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı

Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni mesleği şaşırttı

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni mesleği şaşırttı
81 yıl sonra ortaya çıktı! II. Dünya Savaşı'nda batan savaş gemisi yeniden görüldü

81 yıl sonra ortaya çıkan görüntü!
Selçuk Özdağ açıkladı: Ak Parti'ye mi geçiyor?

Selçuk Özdağ açıkladı: Ak Parti'ye mi geçiyor?