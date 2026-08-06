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Galatasaray'dan transferde dev hamle! Yeni yıldız hayırlı olsun

Galatasaray'dan transferde dev hamle! Yeni yıldız hayırlı olsun
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Galatasaray, transferde dünya yıldızı Rafael Leao için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Portekizli futbolcunun bonservisi için AC Milan ile pazarlık masasına oturdu.

Galatasaray, yaz transfer döneminin en ses getirecek hamlelerinden biri için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde yer alan Rafael Leao transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

MİLAN İLE PAZARLIKLAR BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray ile AC Milan, Rafael Leao'nun bonservis transferi için resmi pazarlıklara başladı. Tarafların transferin mali şartlarını görüştüğü belirtilirken, görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

DÜNYA YILDIZI İÇİN YOĞUN MESAİ

Galatasaray yönetiminin, 26 yaşındaki Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ifade edilirken, transferin gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılılar son yılların en büyük transferlerinden birine imza atmış olacak.

Rafael Leao'nun AC Milan ile olan sözleşmesi devam ederken, transfer görüşmelerinin seyrinin yapılacak pazarlıkların ardından netleşmesi bekleniyor.

İsmail Elal
İsmail Elal
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