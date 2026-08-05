Havacılıkta yeni dönem: Baş üstü bagaj dolapları ücretli oluyor

Uçak y o lculuklarında ezberleri bozacak radikal bir bagaj dönemi kapıda. Avustralyalı düşük maliyetli havayolu devlerinden Jetstar, kabin içi bagaj kurallarında devrim niteliğinde bir değişikliğe giderek baş üstü dolaplarının kullanımını paralı hale getireceğini duyurdu.

New York Post’un aktardığı bilgilere göre, Şubat 2027 itibarıyla hayata geçecek bu yeni sistemle birlikte hem uçak içi bagaj krizinin son bulması hem de kalkış rötarlarının tarihe karışması hedefleniyor.

YENİ SİSTEMİN DETAYLARI

Koltuk altı ücretsiz: Öndeki koltuğun altına sığacak boyutlardaki sırt çantası, el çantası veya laptop çantası gibi kişisel eşyalardan hiçbir ücret alınmayacak. Üstelik koltuk altı çantalar için daha önce uygulanan 7 kg sınırı da tamamen kaldırılacak.

Üst dolap ücreti: Tekerlekli kabin valizini veya büyük çantalarını baş üstü dolabına koymak isteyen yolcular, uçulacak rotaya göre tek yön için en az 25 Avustralya Doları (yaklaşık 840 TL) ödeyecek.

Bagaj hakkı 10 kg'a çıkıyor: Ücret ödeyerek baş üstü dolabı hakkı satın alan yolcuların kabin bagajı limiti 10 kg’a yükseltilecek.

Kapıda tartı çilesi ve bekleme bitiyor: Uçağa biniş kapılarında uzun kuyruklar oluşturan rutin bagaj tartma işlemi kaldırılacak. Ayrıca üst dolap hakkı alan yolcular uçağa öncelikli biniş hakkı elde edecek.

"RÖTAR KRİZİNE SON VERECEĞİZ"

Uygulamanın asıl amacının zamanında kalkış oranlarını artırmak olduğunu vurgulayan Jetstar CEO'su Stephanie Tully, "Müşterilere koltuk altı çantası ve isteğe bağlı olarak öncelikli el bagajı seçeneği sunarak, üst bagaj bölmesi alanını daha verimli kullanabilir, uçağa binişi kolaylaştırabilir ve daha fazla uçuşun zamanında kalkmasına yardımcı olabiliriz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?

ABD ve Avrupa merkezli düşük maliyetli havayolu şirketlerinin (Ryanair, Wizz Air, Frontier vb.) bu politikayı uzun süredir uyguladığını belirten havacılık uzmanları, Avustralya pazarında bir ilk olan bu hamlenin ilk etapta yolculardan tepki görebileceğine dikkat çekiyor.

Sektör temsilcilerine göre, biniş süreçlerini hızlandıran bu küresel trendin ilerleyen dönemde Türkiye ve Asya pazarındaki bütçe dostu havayolu şirketleri tarafından benimsenip benimsenmeyeceği ise merakla bekleniyor.