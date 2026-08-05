Ünlü isimden infial yaratan canlı yayın! Polis ekipleri harekete geçti

ABD'li magazin yazarı ve televizyon kişiliği Perez Hilton'un TikTok'ta yaptığı canlı yayın endişeye neden oldu. Canlı yayında kendisine zarar verdiği görülen Hilton için çok sayıda ihbar yapıldı.

İhbarların ardından Miami-Dade Şerif Ofisi ekipleri Hilton'un evine gitti. Yetkililer, aile üyeleriyle görüştüklerini ve Hilton'un evde tek başına olduğunu belirledi. Polis, olayın ardından müdahaleyi kontrollü şekilde sürdürme kararı alırken, durumun yakından izlendiğini açıkladı.

ÜÇ ÇOCUK BABASI

Gerçek adı Mario Armando Lavandeira Jr. olan Perez Hilton, 2000'li yılların başında kurduğu magazin internet sitesiyle dünya çapında tanındı. Daha sonra televizyon programlarında yer alan Hilton, Hollywood'daki ünlüler ve magazin gündemine ilişkin yorumlarıyla dikkat çekti. Üç çocuk babası olan Hilton'un sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

"KRİZ MÜDAHALESİ YÖNTEMLERİ UYGULANIYOR"

Miami-Dade County Şerif Ofisi, olayın ruh sağlığı krizi olarak değerlendirildiğini belirterek, bu tür durumlarda önceliklerinin gerginliği azaltmak ve iletişim kurmaya zaman tanımak olduğunu bildirdi.

Açıklamada, başkaları için doğrudan bir tehdit bulunmadığı sürece zaman, mesafe ve kriz müdahale tekniklerinin tercih edildiği ifade edildi. Yetkililer, durumu yakından izlemeyi sürdürdüklerini kaydetti.

TIKTOK HESABI ASKIYA ALINDI

Olayın ardından söz konusu canlı yayın platformdan kaldırılırken, TikTok'un Perez Hilton'un hesabını askıya aldığı öğrenildi. Olay sırasında evde kimlerin bulunduğu netlik kazanmazken, Hilton'un üç çocuk babası olduğu belirtildi.

MENAJERLERİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Golden Artists Entertainment'ın eş CEO'ları Dante Rusciolelli ve Rebekah Kochan, TMZ'ye yaptıkları açıklamada Perez Hilton ile henüz doğrudan iletişim kuramadıklarını belirtti.

Açıklamada, "Müvekkilimiz Perez Hilton ile ilgili internette dolaşan endişe verici görüntülerden haberdarız. Tüm çabalarımıza rağmen şu ana kadar kendisiyle doğrudan iletişim kuramadık. Önceliğimiz Perez'in ve ailesinin sağlığı ile güvenliğidir. Doğrulanmış bilgilere ulaşana kadar konu hakkında daha fazla yorum yapmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Menajerleri ayrıca kamuoyundan Hilton'un ve ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.

SAĞLIK SORUNLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Gerçek adı Mario Armando Lavandeira Jr. olan Perez Hilton, bu yıl yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle birkaç kez hastanede tedavi görmüştü. Tedavisinin ardından yaptığı paylaşımlarda yaşadığı sürecin hayatını değiştirdiğini ve inancının güçlendiğini ifade etmişti.

Hilton ayrıca geçmişte yaptığı hatalar nedeniyle kamuoyundan ve kırdığı kişilerden özür dilediğini, geçmiş davranışlarından pişmanlık duyduğunu söylemişti.

MAGAZİN DÜNYASININ EN TARTIŞMALI İSİMLERİNDEN BİRİ

2004 yılında kurduğu PerezHilton.com adlı internet sitesiyle dünya çapında tanınan Perez Hilton, magazin dünyasının en etkili ve aynı zamanda en tartışmalı isimlerinden biri olarak biliniyor. Sert yorumları ve sansasyonel haberleriyle geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan Hilton, uzun yıllardır eğlence gazeteciliğinin öne çıkan figürleri arasında yer alıyor.