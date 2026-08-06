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Ay'a gidildiğine inanmıyor! Fenomenden Nasa'ya 'beni gönderin' çağrısı

Ay'a gidildiğine inanmıyor! Fenomenden Nasa'ya 'beni gönderin' çağrısı
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Sosyal medya fenomeni ve model CeCe Rose, NASA'ya ilginç bir çağrıda bulundu. Dünya için "harika bir elçi" olacağını söyleyen Rose, bir sonraki Ay görevine seçilmek istediğini açıkladı.

  • Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan 26 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve model CeCe Rose, NASA'nın gelecekteki Ay görevinde yer almak istediğini açıkladı.
  • CeCe Rose, insanlığın bugüne kadar Ay'a başarılı bir iniş gerçekleştirdiğine inanmadığını ve ilk Ay inişine ait görüntülerin bir film setinde çekilmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Sosyal medya fenomeni ve model CeCe Rose, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan 26 yaşındaki fenomen, NASA'nın gelecekte düzenleyeceği Ay görevinde yer almak istediğini söyledi.

Dünya'yı temsil etmek için doğru kişi olduğunu savunan Rose, "İnsanlık adına Ay'a gitmekten mutluluk duyarım. Dünya için harika bir elçi olacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"AY'A İNİLDİĞİNE İNANMIYORUM"

CeCe Rose, dikkat çeken açıklamalarında Apollo görevlerine ilişkin şüphelerini de dile getirdi. İnsanlığın bugüne kadar Ay'a başarılı bir iniş gerçekleştirdiğine inanmadığını söyleyen fenomen, "Ay'a gerçekten ayak bastığımıza inanmıyorum. Oraya gitmenin imkânsız olduğunu düşünmüyorum. Sadece henüz başarılı bir iniş yapıldığına inanmıyorum" dedi.

Fenomen isim, eğlence sektöründe edindiği deneyimlerin bu düşüncelerini güçlendirdiğini de öne sürdü.

"FİLM SETİ OLABİLİR"

Tiyatro ve sahne prodüksiyonlarının ne kadar gerçekçi hazırlanabildiğini gördüğünü belirten Rose, ilk Ay inişine ait görüntülerin bir film setinde çekilmiş olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

26 yaşındaki fenomenin açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar Rose'a destek verirken bazıları ise iddialarına tepki gösterdi.Sosyal medya fenomeni ve model CeCe Rose, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan 26 yaşındaki fenomen, NASA'nın gelecekte düzenleyeceği Ay görevinde yer almak istediğini söyledi.

Dünya'yı temsil etmek için doğru kişi olduğunu savunan Rose, "İnsanlık adına Ay'a gitmekten mutluluk duyarım. Dünya için harika bir elçi olacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAdem ozel:

aya gidildiğine inanan varsa zaten.....o beyni kuşa taksan ters uçarrrr....ay görüntüleri arizona çölünde çekildi.

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Haber YorumlarıSelim Keskin:

aya gidilmedi zaten, film seti olduğu doğru.

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Haber YorumlarıKral Cıplak Cıplak:

seni aya değil 5 numaralı odaya alırlar

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