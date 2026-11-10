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10 Kasım törenine damga vuran an! CHP'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı

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10 Kasım törenine damga vuran an! CHP'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı Haber Videosunu İzle
10 Kasım törenine damga vuran an! CHP'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
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CHP’deki ayrışmanın ardından kurulan Yeni Parti ile CHP taraftarları, bu kez Sakarya’daki 10 Kasım anma töreninde karşı karşıya geldi. Tören esnasında CHP çelenginin yere düşmesi Yeni Partililer tarafından alkışlandı.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla yaşanan kırılma, siyasi arenadaki yansımalarını sürdürüyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekilinin partiden ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından, iki yapı arasındaki gerilim sahada da hissedilmeye başladı.

10 KASIM TÖRENİNDE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

İki partinin mensupları ve destekçileri arasındaki siyasi rekabetin son örneği Sakarya'da yaşandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü kapsamında Sakarya'da gerçekleştirilen resmi çelenk sunma töreninde iki grup karşı karşıya geldi.

ÇELENK DÜŞTÜ, ALKIŞLAR YÜKSELDİ

Protokol sırasına göre anıta sunulan CHP çelenginin kazara yere düşmesi üzerine alanda bulunan Yeni Parti mensuplarının alkışla karşılık verdiği görüldü. Tören alanında kısa süreli şaşkınlık ve gerginliğe yol açan olay, parti içi ayrışmanın yerelde de derinleştiğini gözler önüne serdi.

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Kaynak: Haberler.com
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