Bursa'da Gürsel Tekin, CHP'de yüzde 30 arıza olduğunu savundu

(BURSA) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, "Bizim partimiz müteahhitler partisi değildir, müşahitler partisidir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi bu arınmayı başlatacak ki her parti nasibini alsın. Çok şükür, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Genel Başkanım geçen televizyonda yüzde 10 dedi de çok iyimser davrandı, bana göre halen yüzde 30 arızamız var. İnşallah onları da temizleyeceğiz. Siyaset zenginleşme aracı değildir, herkes bunu bilsin" dedi.

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

Tekin, CHP'nin kurultay sürecinin ardından yaşanan tartışmaların, delegelere yönelik çeşitli iddiaların büyüyerek partiyi adli süreçlerin içine sürüklediğini ifade ederek, sonrasındaki süreçte çağrı heyeti görevi kapsamında dönemin genel başkanı ve parti yöneticileriyle görüştüklerini, sürecin çözümü için beş gün müzakere yürüttüklerini anlattı. Partinin zarar görmemesi için bugüne kadar bildikleri birçok konuyu açıklamadıklarını söyleyen Tekin, CHP'nin bu noktaya gelmesinde "müteahhit çeteleriyle iş ortağı olan siyasilerin" etkili olduğunu savundu.

CHP'nin geçmişte yolsuzluk ve hırsızlık iddialarıyla anılmadığını dile getiren Tekin, ancak Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız gibi isimler üzerinden yaşanan gelişmelerin partiyi zor bir döneme sürüklediğini kaydetti. Tekin, CHP'nin bu süreci aşacağını ve yeniden toparlanacağını vurguladı. Parti içindeki tartışmalar ve medya üzerinden yöneltilen iddialar nedeniyle bazı üyelerin partiden ayrıldığını bildiren Tekin, ayrılan partililere "Hüseyin Gün'ün itirafnamesini okumaları" önerisinde bulundu.

Tekin, Düzce depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anarak, depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesinin önemine dikkati çekti.

Bursa'nın sanayi ve tarım başta olmak üzere birçok alanda önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Tekin, kentte her hafta 16 ila 20 işletmenin kapandığını, derin yoksulluğun ve uyuşturucu kullanımının arttığını ileri sürdü. Tekin, "Bütün bu sorunlar yaşanırken elbette Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç hesabını yapacaktır. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Ama öyle bir nokta oldu ki son 30 yıla baktığımızda bütün bu derin yoksulluğun, çaresizliğin, suça bulaşmış çocukların olmasının temel nedeninin derin yoksulluktan kaynaklı olduğunu bilmenizi istiyorum. Aslında uzun yıllardır bu yolsuzluk, özellikle imar, ihale, fon... Aklınıza gelebilecek binbir çeşit yolsuzlukla mücadele ettik, kendi çapımızda etmeye çalıştık" diye konuştu.

"SUÇ ORTAKLIĞINI BOZDUĞUMUZDA SEFALETTEN DE YOKSULLUKTAN DA KURTULURUZ"

Bursa'da Hazine, Milli Emlak ve orman vasfını kaybetmiş arazilerin nasıl el değiştirdiğine dikkat edilmesini isteyen Tekin, hesaplamalarına göre son 30 yılda kamu kaynaklarından 1 trilyon dolarlık kayıp yaşandığını öne sürdü. Tekin, söz konusu arazilerin dar gelirli vatandaşlara değil, başka çevrelerin eline geçtiğini savundu.

Tekin, şunları kaydetti:

"Siyasi partilerin tüzükleri... Tüzüğümüzde ne diyor? 'Meşru olmayan herhangi bir şey yaptığınızda partiden atılırsını.' Yolsuzluğa, hırsızlığa, arsızlığa bulaştığınız zaman... Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini bilenler bilir, bırakın bir hırsızlığı, yolsuzluğu, arsızlığı, hakkınızda bir soruşturma açılmışsa ilk işiniz partinize başvuru yaparsınız, 'Üyeliğimi askıya alın. Aklanıp geleceğim'. Derhal yine eski kodlarımıza geri döneceğiz.

İktidarın son dönemlerdeki şu anda benim bildiğim çoğu üye, yüzün üstünde üyesi var; yani tutuklu 140 kişi. Siz nasıl bir işlem yaptınız ya? Niye savcı yapsın? Neden? Aslında bütün siyasi partiler kendi iç mekanizmasında nelerin olduğunu hepimizden daha iyi biliyorlar. İşte Amerikalıların çok güzel bir sözü var, diyor ki: 'Bütün ortaklıklar bozulur, suç ortaklıklarına dokunamazsınız.' Türkiye'de bir gün suç ortaklığını bozduğumuzda sefaletten de yoksulluktan da kurtuluruz. Aksi takdirde mümkün değil."

"BİZİM PARTİMİZ MÜTEHHİTLER PARTİSİ DEĞİL, MÜŞAHİTLER PARTİSİDİR"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin sigortası olduğunu, kuruluşundan itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit gibi genel başkanlarının hiçbir zaman parayla ilişkilerinin olmadığını söyleyen Tekin, "Bizim partimiz müteahhitler partisi değildir, müşahitler partisidir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi bu arınmayı başlatacak ki her parti nasibini alsın. Çok şükür, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Genel Başkanım geçen televizyonda yüzde 10 dedi de çok iyimser davrandı, bana göre halen yüzde 30 arızamız var. İnşallah onları da temizleyeceğiz. Siyaset zenginleşme aracı değildir, herkes bunu bilsin" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA