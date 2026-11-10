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CHP'li vekiller kademeli ve dengeli emeklilik düzenlemesi istedi

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CHP'li vekiller Ali Karaoba ve Barış Bektaş, Meclis'te kademeli ve dengeli emeklilik sistemi için düzenleme istedi. Bektaş, EYT düzenlemesinin 4,5 milyon kişiyi mağdur ettiğini belirterek kademeli sistemin bütçeye yük getirmeyeceğini söyledi.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ile Konya Milletvekili Barış Bektaş, kademeli ve dengeli emeklilik sistemi için düzenleme yapılmasını istedi.

Karaoba ve Bektaş, Emeklilikte Adalet Derneği yöneticileriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

İktidarın emeklilerin sorunlarını görmezden geldiğini söyleyen Karaoba, emeklilikte adalet istendiğini belirtti.

Hakkaniyetli bir kademeli emeklilik sistemi getirilmesi gerektiğini dile getiren Karaoba, çalışanların birbirinden ayrılamayacağını ifade etti.

Karaoba, staj ve çıraklık döneminin emekliliğe dahil edilmesini istediklerini bildirdi.

Hak arayışındaki herkesin yanında olduklarını vurgulayan Karaoba, "Çalışmak için yaşlı sayılan ama emekli olmak için genç görülenler var. Bu insanların sesi olmaya çalışacağız. Her derdin vardır bir çaresi, onun da adı CHP'dir." dedi.

CHP Konya Milletvekili Bektaş da emeklilikte yaşa takılanlarla ( Eyt ) ilgili genel bir düzenlemenin önceki dönemlerde yapıldığını hatırlattı.

Emeklilikte adaletsizlik bulunduğunu savunan Bektaş, "Eyt düzenlemesi adil bir çözüm ortaya çıkarmamıştır. EYT, 4,5 milyon kişiyi mağdur eden düzenlemeye dönüşmüştür. 8 Eylül 1999'dan erken sisteme entegre olunmamışsa, bir gün sonra bu sisteme girilmemişse 17 yıla kadar bir gecikme ortaya çıkabiliyor. Bu Anayasa'nın eşitlik prensibine aykırı." diye konuştu.

Dengeli ve kademeli bir emeklilik sistemi getirilmesini öneren Bektaş, emeklilikte adalet bekleyen 4,5 milyon kişinin taleplerinin bütçeye yük getirmeyeceğini söyledi.

Bektaş, CHP olarak emeklilikte adalet bekleyenlerin yanlarında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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