CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, Maltepe'de yeni hukuk ve milli refleks vurgusu yaptı

(İSTANBUL) Partisinin Maltepe İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, "Herkes artık bu topraklarda neye sahip çıkılması gerektiğini biliyor. Bu topraklarda kişilerin kutsallaştırılması 103 yıl önce bitti" dedi, "milli refleks" ve "yeni bir hukuk" vurgusunda bulundu. "Aradığımız hukuk sadece kendi mahallemize aradığımız bir hukuk değildir. Aradığımız adalet, inşa etmeye çalıştığımız adalet her mahalle için geçerlidir" görüşünü dile getiren Yüksel, "CHP örgütleri, kendi kurduğu hukukun, insandan yana olan hukukun, insanı bir araç olarak değil bir amaç olarak gören hukukun, insanı araçsallaştırarak onun zor koşullarından faydalanan insan onurunu unutan yapıların karşısında insanın yanında durmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, partisinin Maltepe İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yüksel, CHP Maltepe İlçe Başkanı Olcay Yılmaz ve partililerce karşılandığı ziyaret dolayısıyla bir konuşma gerçekleştirdi.

"Milli refleks" ve "yeni bir hukuk" vurgusunda bulunan Yılmaz, "Bu topraklarda o bize ait olan, o milli, o kamucu, o insandan yana duruşu tarihi boyunca inşa eden, var eden, ona sahip olan devlet ne zaman bir kriz yaşadığında, toplum ne zaman bir kriz yaşadığında ayağa kalkan o ruh, o milli refleks Cumhuriyet Halk Partililerin refleksidir. Bu topraklarda bu refleksin çok kıymetli olduğunu yakın sürede bütün toplum yeniden görecektir" dedi.

"Herkes artık bu topraklarda neye sahip çıkılması gerektiğini biliyor. Bu topraklarda kişilerin kutsallaştırılması 103 yıl önce bitti" diyen Yılmaz konuşmasında, "Birimizin vatan kahramanı dediğine diğerimiz çok büyük hırsız, çok büyük uğursuz diyemeyiz. Eğer arada bu kadar büyük uçurum varsa, iki hakikatten birisi hakikat değildir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi kendi kurduğu hukukun, insandan yana olan hukukun, insanı bir araç olarak değil bir amaç olarak gören hukukun, insanı araçsallaştırarak onun zor koşullarından faydalanan insan onurunu bir bakıma hatırlamayan unutan yapıların karşısında Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri insanın yanında durmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Yüksel şu görüşleri dile getirdi:

"İstanbul'un neresine gitsem bütün örgütlerimiz ayakta, istanbul ayağa kalkıyor, Türkiye ayağa kalkıyor; soruyorlar: Ortada bir seçim yok, ortada bir şey yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri neden böyle birden ayağa kalkmaya başladı. Onlara şu örneği veriyorum: Osmanlı dağılırken herkes umutsuzluk içindeyken, devlet bir kriz yaşarken her tarafa liyakatsiz bir yönetim anlayışı hakimken bu ülkenin her tarafında yurtsever kadrolar tüm köylerden, tüm bucaklardan, tüm ailelerden yola çıkarak Mustafa Kemal liderliğinde önce Erzurum'da, Sivas'ta kongrelerde daha sonra Büyük Millet Meclisi'nde buluştu. Yani bu ülkede yaşayan o cefakar, vefakar insanlar savaş meydanlarındaki galibiyetle yetinmedi; bu ülkeye, bu topluma yeni bir hukuk lazım dedi, yeni bir anlayış lazım dedi.

"TEK BEKLENTİNİZ BU ÜLKEDE YAŞAYAN İNSANLARIN HUZUR İÇİNDE, EŞİT BİR HUKUKUN ALTINDA ADALETLİ BİR ŞEKİLDE YAŞAMINI SAĞLAMAK"

Çünkü devlet yönetimleri erdemden uzaklaştığında, liyakattan uzaklaştığında şimdiki süreç gibi millet çok zor durumda kalıyor. Ekonomik olarak zor durumda kalıyor, umutsuzluğa kapılıyor, çoluk çocuğuna harçlık vermekten uzaklaşıyor, evini geçindirmekten uzaklaşıyor, ruhsuz, umutsuz ve mutsuz bir yaşama sahip oluyoruz. Ama ne mutlu ki Cumhuriyet Halk Partililer o kendini inşa eden, tarihini inşa eden, o milli, kamucu, insandan yana olan duruşunu öyle bir içselleştirmiş ki ne zaman toplum dara düşse, ne zaman devlet bir krizle karşı karşıya kalsa işin sonunun nereye gideceğini kendisinin bu işlerden nasıl etkileneceğini bir tarafa koyarak ayağa kalkıyor ve hukukuna, geleceğine, her şeyine sahip çıkmaya çalışıyor. Sizleri bir araya getiren ruh budur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayakta tutan, her türlü karalama her türlü iftira kampanyasına karşı her türlü operasyonlara karşı bu partiyi 103 yıldır ayakta tutan bu bilinç, bu ruh. Onun için bu ruhun ayakta kalması çok önemli. Sizler hiçbir çıkar ve menfaat gözetmeden, bizi bir arada yaşatan o iradeye sıkı sıkıya sahip çıkıyorsunuz. Tek beklentiniz bu ülkede yaşayan insanların huzur içinde, refah içerisinde bir arada, tüm farklı değerlerimize rağmen farklı inançlarımıza rağmen, yörelerimizin farklılığına rağmen huzur içinde eşit bir hukukun altında adaletli bir şekilde yaşamını sağlamak. Bunun mücadelesini hep birlikte vereceğiz.

"UNUTMAYINIZ Kİ BU TOPRAKLARDA KİŞİLERİN KUTSALLAŞTIRILMASI 103 YIL ÖNCE BİTTİ"

Herkes artık bu topraklarda neye sahip çıkılması gerektiğini biliyor. Unutmayınız ki, bu topraklarda kişilerin kutsallaştırılması 103 yıl önce bitti. Artık biz kişilerin kahramanlaştırılmasının yanı sıra, özellikle hem 10 Kasım'da daha önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da bu vurgulamayı özellikle yapmak istedim, bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi'nin kavramları inşa eden, hukuk inşa eden, insanların önüne bir sonraki dönemler için bu kavramların ne kadar önemli olduğunu, bu hukukun ne kadar önemli olduğunu hatırlatan, tüm bunları inşa eden bir partinin üyeleri olarak hep birlikte hepimiz bu değerlere bu kavramlara bu hukuka hep birlikte sahip çıkacağız."

"KILIÇDAROĞLU'NUN LİDERLİĞİNDE CHP MİLLİ REFLEKSİ YENİDEN AYAĞA KALDIRIYOR"

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde o Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli refleksi, tarihi refleksi yeniden ayağa kalkıyor. Bu önemli bir refleks. Bu, bu topraklarda Cumhuriyet Halk Partililere ait olan bir refleks." ifadelerini kullanan Yüksel şöyle devam etti:

"BİR TARAFTAN İLAHİLER EŞLİĞİNDE YUNUS EMRE VAKFI SOYULURKEN ÖBÜR TARAFTAN İZMİR MARŞI EŞLİĞİNDE DEPREM PARALARI DA SOYULDU"

"Bir taraftan ilahiler eşliğinde Yunus Emre Vakfı da soyulurken öbür taraftan İzmir Marşı eşliğinde deprem paraları da soyuldu. Yani memleketin her tarafından kötü kokular geliyor. Aradığımız hukuk sadece kendi mahallemize aradığımız bir hukuk değildir. Aradığımız adalet, inşa etmeye çalıştığımız adalet her mahalle için geçerlidir.

"BAZEN ŞAİRİN DEDİĞİ GİBİ BİR YANIMIZ BAHAR BAHÇE OLUYOR, BİR YANIMIZ YAPRAK DÖKÜYOR AHMET KAYA'NIN DEDİĞİ GİBİ"

Maltepe ilçe örgütümüze de buradan şu talimatı veriyorum: Halkın içinde olunuz, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanından ayrılmayınız. Çünkü şuradan 50 metre ilçe başkanlığınıza gelinceye kadar dünya kadar vatandaşımızın derdine tanık olduk. Cumhuriyet Halk Partililer kimsesizlerin kimsesidir, bu Cumhuriyet felsefesinin size yüklediği miras bıraktığı bir meseledir. Öyle ki Büyük önder (anmasında) dün bunu 10 Kasım'da da söyledim, bazen şairin dediği gibi bir yanımız bahar bahçe oluyor bir yanımız yaprak döküyor Ahmet Kaya'nın söylediği gibi. Bu aralar yaprak döktüğümüz aylardayız ama o bahar bahçe olan yanımız şu: Cumhuriyet hukukuna sahibiz, cumhuriyet değerlerine sahibiz. Hep birlikte bu ülkede yeniden erdemli bir devleti, erdemli bir devlet yönetimini, erdemli bir toplumu hep birlikte yeniden inşa edeceğiz.

"BİRİMİZİN VATAN KAHRAMANI DEDİĞİNE DİĞERİMİZ ÇOK BÜYÜK HIRSIZ DİYEMEYİZ"

Çünkü biliyorum ki, siyaset somut bir hale dönüşmeden, değerler somut bir halde görünmesi gerekir. Birimizin vatan kahramanı dediğine diğerimiz çok büyük hırsız, çok büyük uğursuz diyemeyiz. Eğer arada bu kadar büyük uçurum varsa, iki hakikatten birisi hakikat değildir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi kendi kurduğu hukukun, insandan yana olan hukukun, insanı bir araç olarak değil bir amaç olarak gören hukukun, insanı araçsallaştırarak onun zor koşullarından faydalanan insan onurunu bir bakıma hatırlamayan, unutan yapıların karşısında Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri insanın yanında durmaya devam edecek."

Kaynak: ANKA