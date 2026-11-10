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CHP Danışmanı Sönmez, Mahiroğlu'na iftira ve yanıltıcı bilgiden suç duyurusu yapacak

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CHP Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Cafer Mahiroğlu hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'iftira' suçlarından suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Sönmez, Mahiroğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik mesnetsiz iddiaları sonrası hukuki süreç başlatılacağını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez, "Cafer Mahiroğlu hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'iftira' suçları kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkında 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülen ve yurt dışında firari olduğu bilinen Cafer Mahiroğlu isimli şahsın, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ortaya attığı mesnetsiz iddialar karşısında hukuki süreç başlatılacaktır. Söz konusu açıklamalar nedeniyle Cafer Mahiroğlu hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'iftira' suçları kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve kişilik haklarının korunması amacıyla hukuki haklarımızın sonuna kadar kullanılacağını bildiririz. CHP Genel Başkanının tehdit, şantaj ve iftiralarla teslim alınamayacağını idrak edemeyen bu şahsı, ortaya attığı mesnetsiz iftiraları ispatlamak üzere yargı önünde hesaplaşmaya davet ediyoruz. Ülkesine ve Türkiye Cumhuriyeti devletine güvendiğini söyleyen Cafer Mahiroğlu'nun, vatan hasretinin sona ermesi için bu fırsatı değerlendireceğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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