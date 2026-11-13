CHP'li Akay, Kuyaş'ta hisse hareketleri ve Balyen iddialarının araştırılmasını istedi

(TBMM) - Fon vurgununa karışan isimler ve şirketlerle ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Kuyaş Yatırım'daki hisse hareketleri ve ortaklarından CABA Grup Başkanı Cahit Balyen hakkındaki iddiaların araştırılmasını istedi. Daha önce Kuyaş Yatırım'la ilgili olarak "AKP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi, eski AKP milletvekili, eski bakan yardımcısı, eski bürokrat ve fon vurguncuları arasında grift ilişki ağı tespit ettik" açıklaması yapan Akay, Kuyaş hisselerinin 95 lira seviyesinden 10 liralara kadar düştüğünü hatırlatarak, alım satım işlemlerinin hangi fiyattan, kimler tarafından yapıldığının araştırılarak kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.

Fon kriziyle ilgili adli ve idari soruşturmalar devam ederken son günlerde Kuyaş Yatırım ve ortağı CABA Grup Başkanı Cahit Balyen hakkındaki iddialar öne çıktı. Kuyaş ve Balyen hakkında "ilişkileri ve alım satım işlemleri araştırılsın" diyen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yatırımcıların büyük kayıp yaşamasına neden olan Kuyaş Yatırım'ın ortaklık yapısı ve hisse işlemlerine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Fon krizinde mağdur olan yatırımcı sayısına dikkati çeken Akay, Kuyaş Yatırım'ın da bu kapsamda incelenmesi gereken şirketlerden biri olduğuna dikkat çetki. Akay, 5 Ekim'de yaptığı açıklamada şirketin ortaklık yapısını, hisseler üzerindeki spekülatif hareket iddialarını ve şirketle bağlantılı olduğu öne sürülen isimleri gündeme getirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu büyük fon yolsuzluğunda yapılanları ve mağdur olan kitleleri görüyoruz. 455 bin 758 yatırımcı, aileleriyle 5 milyon kişi. Bu incelemeler devam ederken bazı hisselere de özellikle vurgu yaptık. Bunlardan biri de Kuyaş AŞ'ydi. 'Kuyaş AŞ'nin ortaklık yapısı ve bu hisseler üzerinde yapılan spekülatif hareketler var mıdır? Bunlar kimdir? Varsa bu kişiler nerede görev almaktadır ve neler yapmaktadır?' diye. Bu isimleri ben bir hatırlatayım. İşte Ertan Aydın, eski milletvekiliydi. Yine burada bir Mehmet Selim Bağlı, SGK eski başkanı, hatta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı. Osman Arıkan Nacar, 20 milyar TL'lik vurgunla alakalı yurt dışına kaçırılan parayla ilgili konuşulan bir isim. Bu da eski Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı. Ali Göl ve Cahit Balyen isimlerinin birbiriyle bağlantılarını ve Kuyaş'ta birleşen noktaları nedir diye sormuştum."

"95 TL'YE ÇIKAN HİSSE, EN SON 11 TL'DEN İŞLEM GÖRDÜ"

Akay, Mehmet Selim Bağlı'nın Şubat 2026'da Kuyaş'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğunu, gelişmelerin ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa ettiğini kaydetti. Ali Göl'ün de yüzde 4,14'lük hisseye sahipken söz konusu gelişmelerin ardından hisselerini elinden çıkardığını öne süren Akay, bu tespitini ortaklık yapısındaki değişime dayandırdığını ifade etti. Akay, "Bu yüzde 4,14'lük hisse ortaklık yapısında yüzde 3'ün üstündeki hisseler görünür. Şimdi biz 1 Ekim itibarıyla baktığımız zaman 2026'da bu yüzde 3 hisseler arasında bu kişinin olmadığını görüyoruz ve bu hisseleri de sattığını buradan anlıyoruz" dedi.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimlere göre, Cahit Balyen'in Kuyaş Yatırım'daki hisse alımlarıyla ortaklık payını arttırdığı görüldü. Balyen, 21 Temmuz 2026 tarihinde 32 milyon 414 bin 267 nominal değerli pay satın alarak şirketteki ortaklık payını yüzde 8,10'a çıkardı. 3 Ağustos'ta yapılan 5 milyon 25 bin 125 nominal değerli alımla ise pay yüzde 9,35'e çıkarıldı. Balyen'in 4 Ağustos'taki 3 milyon nominal değerli alımın ardından yüzde 10,10 olan ortaklık oranı, 24 Eylül 2026 tarihinde 33,40 lira üzerinden 30 milyon nominal değerli pay satın alımıyla yüzde 17,60'a yükseldi. Bu işlemin 1 milyar 2 milyon lira düzeyinde olduğu belirtiliyor.

CHP'li Akay, Kuyaş Yatırım'daki hisse işlemlerinin bu alım satımlar ve bağlantılar çerçevesinde araştırılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Mesela Bulls Yatırım hisseyi satarken Tera Yatırım alıyor. Bunlar tam bu yolsuzluğun ortasında olan yatırım şirketleri ve 'Bu kişilerle de bağlantıları nedir?' diye sorduk. Bunların hesap hareketlerinin incelenmesi, bu alım satım işlemlerinin hangi fiyattan, kimler tarafından yapıldığının da açıklığa kavuşturulmasını istedik. Özellikle bu alım satım işlemlerinde 95'ten aşağı düşerken 60-65 TL'lerde, 35 TL'lerde kimler ne kadar hisse aldı? Mağdur olan yatırımcı kitlesi nedir? Buradaki hisseleri borsadan alıp satanlar var. Onlar yüksek fiyatlardan hisselerini aldığı için bu hisseler düştüğünde de muazzam zarar ediyorlar. Şimdi onlar da bu konunun incelenmesini istiyorlar. Bunu inceleyecek kurum kim? Sermaye Piyasası Kurulu. Bütün bu işlemler Merkezi Kayıt Kuruluşunda belgeli. Belli büyüklükteki hisseler KAP'a açıklama yapılıyor."

AKAY, CAHİT BALYEN'İN DİĞER İSİMLERLE BAĞLANTILARININ ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Akay, CABA Grup Başkanı Cahit Balyen'in Kuyaş Yatırım'daki hisse alımlarının yanı sıra geçmişte eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur hakkında yürütülen soruşturma kapsamında da gündeme geldiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Cahit Balyen, CABA Grubu'nun başkanı. Bunu daha önce geçmişte bazı olaylardan da hatırlarsınız. Eski Galatasaray Sportif AŞ başkan vekili vardı, Erden Timur. Onunla ilgili soruşturma yapılırken hesabına gelen paralarla ilgili 'Bu paralar kimden geldi?' diye sorulduğunda Cahit Balyen ismini de saymıştı. Bu kişinin ve bu kişi üzerinden diğer bağlantıların Osman Arıkan Nacar'la olsun, Ali Göl'le olsun, Ertan Aydın'la olsun meydana çıkartılması ve araştırılması gerekiyor. Bunu araştıracak kurumlardan birisi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), inceleyecek, denetleyecek. Diğeri de MASAK. Hesap hareketlerini, hisse alım satımlarını, bunların birinci ve ikinci derece akrabalarını... Mesela Erden Timur'a para veren bir kişi demek ki para alım satım işi de yapıyor olabilir. Bunların da araştırılması lazım."

"BORCA KARŞILIK GAYRİMENKULE EL KOYMA VE FONA YATIRIM İDDİASI"

Akay, CABA Grup üzerinden piyasaya borç verildiği, borçların ödenmemesi durumunda gayrimenkullere el konularak düşük bedellerle alındığı ve elde edilen paraların borsada değerlendirildiği yönünde iddialar duyduğunu söyledi. Akay, söz konusu iddialara ilişkin şöyle konuştu:

"Piyasaya birtakım borçlar verdiğini, ödenmediği zaman da gayrimenkullere el konulup bunun yok pahasına alındığını ve bu paraların da borsada değerlendirildiğini, birtakım suç gelirlerinin burada aklandığıyla konusunda da iddialar var. Bütün bunların açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bu iddialar nedir? Ben buradan hem SPK'yı hem MASAK'ı hem de savcılarımızı da göreve davet ediyorum. Çünkü bu olayın içine tam giren bir savcı grubu var. Artık adliye mekanizması var. Yakından takip eden bakanlar da var, bakan yardımcıları da var. Bizzat bakanın kendisi ne diyor? 'Planlı, programlı, organize şekliyle yapılan örgütsel bir finans ve denetleme mekanizmasındaki insanların bir araya gelip bu fon yolsuzluğunu' oluşturduğunu söylüyor. Bunu biz de söylüyoruz. Biz de söylüyorsak, siz de söylüyorsanız o zaman bunun müsebbibinden hesap sormanız gerekiyor. Nereye kadar uzanıyorsa üstüne gidilmesi gerekiyor. Vatandaş parasını bir an önce almayı bekliyor."

CABA GRUP TARTIŞMALI KAMU İHALELERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

CABA Grup ve sahibi Cahit Balyen'in ismi, pek çok tartışmalı işlem nedeniyle bazı kamu ihalelerinde de gündeme gelmişti. 2023 yılında Diyarbakır Kayapınar'daki 35 bin metrekarelik PTT arazisinin ihalesinin, güncel değerin üçte bir fiyatına Balyen'e verilmesi uzun süre gündemde kaldı. Araziyi Diyarbakırlı iş insanı Cahit Balyen'in satın alması ve ihale süreciyle ilgili itirazlar Meclis gündemine de taşındı. İhalenin usulsüz düzenlendiği ve gerekli ilan şartlarının yerine getirilmediği ve ihaleye katılan diğer kişilerin ortaklık ilişkileri tartışıldı.

"CHP OLARAK BU KONUYU GÜNDEMDE TUTACAĞIZ, TAKİP EDECEĞİZ"

CHP olarak fon yolsuzluğuna ilişkin Meclis'te çeşitli girişimlerde bulunduklarını belirten Akay, bütçe görüşmeleri başladığında SPK, BDDK, Takasbank, İstanbul Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu yöneticilerinin görevden alınmasını talep ettiklerini söyledi. Akay, Meclis çalışmalarında konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Başından itibaren, bütçe görüşmeleri başladığında da bu SPK başkanının, yönetim kurulu üyelerinin, BDDK'nın başkanının, yöneticilerinin, Takasbank yöneticilerinin, İstanbul Borsasının, bunların bütün hepsinin, MKK'nın görevden alınması ve temiz, hiç şaibeye bulaşmamış yeni isimlerle bu soruşturmanın yürütülmesini talep ettik. O zaman görevden almadılar. O zaman almaları gerekiyordu. Şimdi tedricen alıyorlar. İşte bütün bunlarla ilgili verdiğimiz önergeler var. Meclis'te, 'komisyon kurulsun, araştırılsın, araştırma komisyonu kurulsun' önergemiz var. Kanun tekliflerimiz var. Bu konuyla ilgili bizim somut önerilerimiz var. Bunlara maalesef iktidar partisi kapalı kaldı. Biz bu konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz ve bütçe görüşmelerinde her bakanlıkta da her bakana bunu soruyoruz.

Bazı bakanlıkların kendi içerisinde bağlantılı olan fonları var. 'Bu fonlar bunun içerisinde mi?' diyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarının paraları değerlendirilmiş. Bu paralarla fahiş gelir elde edip haksız kazanç elde eden ve cebini dolduran organize bir kitle var. 'Bunlardan hesap sorulsun' diyoruz. Bunların mal varlıklarına, nakit değerlerine el konulsun. Yurt dışına kaçırılan da çok ciddi para var. Onların da geri getirilip vatandaşların paralarının kuruşuna kadar ödenmesi gerekiyor.

Noksan taraf şu, orayla ilgili de somut bir çözüm halkımız, vatandaşımız bekliyor. Borsada direkt işlem yapan, hisse alım satımı yapan ve bu hisselerin değerinin düşmesinden dolayı para kaybeden bir sürü küçük yatırımcı ve orta büyüklükte yatırımcı var. Bunlara somut bir öneri var mı? Yok. Bunların da çözüme kavuşturulması mutlaka gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz fon vurgunuyla ilgili ciddi bir komisyonumuz var. Hukuk ordumuz var. Yakından takip ediyoruz, inceliyoruz. Bu konuyu gündemde tutacağız, takip edeceğiz."

Kaynak: ANKA