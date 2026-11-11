CHP'li Saraç: 'Türkiye kendi şehidini, kendi gazisini asla mağdur etmemeli'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, şehit yakınları ve gazilere, "Türkiye kendi şehidini, kendi gazisini asla mağdur etmemeli. Özlük haklarınızın verilmesi kadar doğal bir şey düşünülemez. Sorunların çözümü için süreci birlikte takip edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Necdet Saraç, Yaşar Seyman, Nevaf Bilek ve CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada, şehit yakınları ve gazilerin özlük ve sosyal hakları ile çözüm bekleyen sorunları ele alındı.

Er Gazi ve Şehit Aileleri Sözcüsü Erdem Çerçioğlu, şehit yakınları ve gazilerin sekiz temel talebini dile getirdi. Çerçioğlu, şehit anne ve babalarına bağlanan maaşların asgari ücretin altında olmamasını, er ve erbaş gazilere emsal maaş düzenlemesi yapılmasını ve istihdam haklarının genişletilmesini istedi. Daha önce istihdam hakkını eşine veya kardeşine devreden gazilerin, ilerleyen yıllarda yeniden çalışma hayatına dönmek istediklerinde bu imkandan yararlanamadıklarını anlatan Çerçioğlu, bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini vurguladı. Çerçioğlu ortez ve protez kısıtlamalarının kaldırılması, TOKİ ve konut kredilerinde şehit yakınları ile gazilere öncelik tanınması, araç alımlarında ÖTV ve KDV düzenlemesi yapılması, eğitim desteğinin genişletilmesi ve ikramiye verilmesi taleplerini de aktardı.

"SÜRECİ BİRLİKTE TAKİP EDECEĞİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç da şehit ve gaziler arasında haklar bakımından ayrım yapılmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Türkiye kendi şehidini, kendi gazisini asla mağdur etmemeli. Özlük haklarınızın verilmesi kadar doğal bir şey düşünülemez. Sorunların çözümü için süreci birlikte takip edeceğiz" dedi.

Saraç, daha önce Güvenpark'ta gerçekleştirilen eylemlere de katıldıklarını hatırlatarak, gazilerin taleplerinin hala karşılanmadığına işaret etti. Meclis'ten geçen düzenlemenin sorunları çözdüğünün ifade edildiğini ancak gaziler açısından mağduriyetlerin devam ettiğini kaydeden Saraç, terörle mücadelede bedel ödemiş insanlar arasında ayrım yapılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Saraç, konunun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerinin de dahil olacağı bir süreçle yeniden gündeme taşınacağını, ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapılması ve taleplerin Türkiye kamuoyuna duyurulması için çalışacaklarını ifade etti.

"İNŞALLAH BU AYIPTAN KURTULACAĞIZ"

Gürsel Tekin, ziyaretin 10 Kasım'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekleştirilmesinin anlamlı olduğunu dile getirerek, CHP'nin bir baba ocağı olduğunu söyledi. Şehit ve gazilerin haklarının teslim edilmesinin bir devlet sorumluluğu olduğunu ifade eden Tekin, "İhale çetelerinin bütçeden pay aldığı bir ortamda, ömrünü bu ülkeye vakfetmiş, bu ülkeyi korumakla yükümlü insanların haklarını alamaması başlı başına bir ayıptır. İnşallah bu ayıptan kurtulacağız. Elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

Yaşar Seyman da gazilerin Güvenpark'ta gerçekleştirdiği eylemlerin Türkiye'de ses getirdiğine işaret ederek, "Siz aslında Türkiye'nin gündemini oluşturdunuz. O sıcak ve sıkıntılı günlerde 'Bizim hakkımızı vermiyorsunuz ama biz biliyoruz ki hak verilmez, alınır' diyerek Türkiye'ye ses verdiniz" ifadelerini kullandı.

"BU ACILAR ÜZERİNDEN AYRIMCILIK YAPILAMAZ"

Şehit aileleriyle yaptığı görüşmelerden ve bu görüşmeler sonucunda hazırladığı kitap çalışmasından da söz eden ve Güvenpark'taki eylemleri onurlu bir direniş olarak nitelendiren Seyman, şehit annelerinin ve babalarının yaşadığı acıların yakından anlaşılması gerektiğini vurguladı. Şehit ve gazilerin haklarının siyasi yaklaşımlara göre değerlendirilmesini eleştiren Seyman, "Bu acılar üzerinden ayrımcılık yapılamaz" dedi.

Nevaf Bilek ise konuşmasında, şehit ve gazilerin yaşadığı acıların dikkate alınmadan kalıcı bir toplumsal barışın sağlanamayacağını bildirdi. Çerçeve yasa gündeme geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle şehit ve gazilerin ailelerini kendilerini doğru anlatmaları gerektiğini söylediğini aktaran Bilek, "Bu ülkede gerçek anlamda bir barış tesis edilecekse öncelikle şehit ve gazilerimizin rızası alınmalıdır. Çünkü onların yüreği yanmış, evlatları bu ülke için hayatlarını kaybetmiştir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA