CHP'den Kuşoğlu ve Sarıbal, İstanbul'un 39 ilçe başkanıyla buluştu

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(İSTANBUL) - CHP Saymanı ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'i ziyaret ederek, İstanbul'un 39 ilçe başkanıyla buluştu. Kuşoğlu, CHP'nin dimdik ayakta olduğunu belirterek, "Türkiye'yi yönetmeye, iktidar olmaya, bu yeni dönemde Türkiye'nin yönünü belirlemeye biz namzetiz" dedi. Sarıbal da "İstanbul'da ayağa kalkarsak, Türkiye'de ayağa kalkarız" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ile Orhan Sarıbal, CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'i ziyaret ederek, İstanbul'un 39 ilçe başkanıyla buluştu. CHP İstanbul İl Başkanlığında, Yüksel'in ev sahipliğindeki toplantıda, partinin yeniden yapılanma süreci, örgüt çalışmaları ve Türkiye'nin gündemi ele alındı.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Yüksel, ülkenin ve dünyanın yaşadığı krizlere dikkati çekerek, "Yozlaşma hakimken bu topraklarda yine misyonuna, öngörüsüne ve tecrübesine binaen ilk refleks Cumhuriyet Halk Partililerden gelmiştir. Devletin ve toplumun yaşadığı krizlere karşı ilk başta kendi içinden başlayarak bir refleks üretmiştir. Bu çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

"CHP DİMDİK AYAKTA"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da yeni dönemde göreve başlayan ilçe başkanlarını tebrik etti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ve başarı dileklerini iletti.

Mahkeme kararının ardından yaşanan ayrılıkların partide önemli bir kayba yol açtığını belirten Kuşoğlu, CHP'nin bütün zorluklara rağmen ayakta olduğunu vurguladı.

Bülent Kuşoğlu, "Bu, bir parti için çok büyük bir darbedir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta. Sizlerin burada olması, varlığı da bunu gösteriyor. Bundan da gurur duyuyoruz" dedi.

CHP'nin yeniden yapılanma ihtiyacının yalnızca parti içindeki gelişmelerden kaynaklanmadığını söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, dünyada teknoloji, toplumsal yapı ve güç dengelerinin hızla değiştiğine dikkati çekti. Kuşoğlu, kurucu parti olarak CHP'nin bu değişimi değerlendirip Türkiye'nin geleceğine yönelik politikalar geliştirmesi gerektiğini belirtti.

"BU TOPLANTILARIN İLKİNİ İSTANBUL'DAN BAŞLATTIK"

İstanbul'da yürütülen siyasetin bütün Türkiye'yi etkilediğini ifade eden Kuşoğlu, ilçe başkanlarına, "Sizlerin politikaları, düşünceleri, eylemleri, partiye vereceği yön çok önemli olacak. Onun için bu toplantıların ilkini Sayın Genel Başkan Yardımcımla beraber İstanbul'dan başlattık" diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'e teşekkür eden Kuşoğlu, toplantıları düzenli olarak sürdürmek istediklerini söyledi. Örgüt çalışmalarında her kapının çalınması, yurttaşların düşüncelerinin ve sorunlarının dinlenmesi gerektiğini belirten Kuşoğlu, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, sanayi ve ticaret kuruluşlarıyla da ilişki kurulması çağrısında bulundu, geçmişte CHP'ye emek vermiş milletvekilleri, yöneticiler, il ve ilçe başkanlarıyla bağların korunmasının önemini vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN YÖNÜNÜ BELİRLEMEYE ADAYIZ"

Siyasetin, Türkiye'nin geleceğine ve yurttaşların sorunlarına odaklanması gerektiğini söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, "Türkiye'yi yönetmeye, iktidar olmaya, bu yeni dönemde Türkiye'nin yönünü belirlemeye biz namzetiz" dedi.

Siyasete duyulan güvenin yeniden kazanılması gerektiğini belirten Kuşoğlu, "Nasıl bir Türkiye olmalı, Türkiye'nin sorunları nasıl çözülmeli sorusuna cevap verilmiyor. Dolayısıyla bu dönemde güven duyulmayan bir siyaset var. Bunu aşmak zorundayız hep beraber. Bunun aşılma yeri de öncelikle İstanbul. İstanbul'dan bunu yapacağız" değerlendirmesini yaptı.

Örgütün maddi ve fiziki zorluklarını birlikte değerlendireceklerini ifade eden Kuşoğlu, sonraki buluşmalarda partinin geleceğini, siyaset yapma biçimlerini ve dijital particiliği de ele almak istediğini söyledi.

SARIBAL: "ÖNCE İNSAN, ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal da konuşmasına, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya değinerek başladı. İzmir'e ve bütün Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Sarıbal, "Önce insan, önce iş güvenliği" dedi.

Kar ve rekabet hırsının insan hayatını geri plana ittiğini belirten Sarıbal, emeğin ve insan yaşamının korunmasını esas alan bir anlayışa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"İKLİM KRİZİ POLİTİKTİR"

COP31 kapsamında iklim krizine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Sarıbal, uluslararası toplantıların somut politikalarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin fosil yakıtlara dayalı enerji politikalarını eleştiren Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, iklim krizinin üretim, enerji ve kalkınma tercihleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Doğal olayların felakete dönüşmesinde siyasi kararların etkisine dikkati çeken Sarıbal, çözümün de bu politikaların değiştirilmesinden geçtiğini ifade etti.

"GÜÇLÜ ÖRGÜT, DEMOKRATİK İŞLEYİŞ VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA"

CHP'nin yaşadığı süreci, bir deprem ve yeniden inşa benzetmesiyle anlatan Sarıbal, partinin bütün zorluklara dayanabilecek bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi. Orhan Sarıbal, "Önce enkazı kaldıracağız hep beraber. Sonra onun yerine statiği, mimarisi, bütün bilimsel değerleriyle yeni bir yapıyı inşa edeceğiz" şeklinde konuştu. Bu sürecin dayanışmayla başarılabileceğini belirten Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, ihtiyaç duyulan anlayışı "Güçlü örgüt, demokratik işleyiş ve toplumsal dayanışma" sözleriyle özetledi.

CHP'nin görevinin yalnızca kendi örgütsel yapısını güçlendirmek olmadığını vurgulayan Sarıbal, ekonomik ve toplumsal sorunlara çözüm üretmenin, gençlerin umudunu yeniden büyütmenin de partinin sorumluluğu olduğunu söyledi.

"ÖRGÜT FİKİR ÜRETMELİ, KARARLARA KATILMALI"

Örgütlerin yalnızca yukarıdan alınan kararları uygulayan bir konumda kalmaması gerektiğini belirten Sarıbal, katılımcı, şeffaf ve bilgi üreten bir parti işleyişinin önemine dikkati çekti.

Mahallelerin ve toplumun sorunlarını siyasete taşıyan, çözümün bir parçası olan örgüt yapısını savunan Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, eleştiri ve öz eleştiri kültürünün de güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Zorlu süreçte görev üstlenen ilçe başkanlarına, yöneticilere, mahalle temsilcilerine ve partide kalan üyelere teşekkür eden Sarıbal, "Bir partiyi işgalden kurtardınız" dedi. Sarıbal, partinin değerlerine yeniden kavuşması için mücadele edildiğini belirtti.

"İSTANBUL'DA AYAĞA KALKARSAK TÜRKİYE'DE AYAĞA KALKARIZ"

İstanbul'un Türkiye açısından taşıdığı öneme vurgu yapan Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, "İstanbul'un canı acırsa ülkenin canı acır. İstanbul'da ayağa kalkarsak, Türkiye'de ayağa kalkarız. Başarabiliriz, bu mümkün" ifadelerini kullandı.

Demokratik işleyişin kişisel güç ve makam mücadelesine dönüştürülmemesi gerektiğini vurgulayan Sarıbal, partililerin birbirini engellemeden, görüş alışverişi ve dayanışma içinde çalışması gerektiğini söyledi.

Çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu ve çiftçilik yaptığını anlatan Sarıbal, toprağa verdiği emeğin karşılığını aldığını anlattı.

Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, konuşmasını "Yaşasın İstanbul, yaşasın Türkiye, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA