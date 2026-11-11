CHP Sözcüsü Sarı, rüşvet ve yolsuzlukta dokunulmazlığın kaldırılmasını destekledi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili birtakım iddialara ilişkin suçlamaların milletvekili dokunulmazlığı kapsamı dışında tutulmasını desteklediklerini bildirdi. ???????

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı.

Müslim Sarı, İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamanın ardından CHP heyetinin kente gittiğini hatırlatarak, konuyla ilgili araştırma önergesini TBMM'ye sunacaklarını bildirdi.

Emekli maaşlarının artırılması gerektiğini söyleyen Sarı, "CHP, en düşük emekli maaşının 40 bin liranın üzerine olmasını, memur ve işçi emeklilerinin de buna paralel olarak ücretlerinin artırılmasını ve asgari ücretin de en az 52 bin lira seviyesine çıkarılmasını öneriyor." dedi.

Fon soruşturmasının MYK'de gündeme geldiğini anlatan Sarı, soruşturmaya ilişkin hazırladıkları "Fon Vurgunu" adlı bir çalışmayı kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) önemine vurgu yapan Sarı, dış politik gelişmelere ilişkin Türkiye'nin tezlerini konuşabilmesi için dünya liderlerinin COP31'de olmasını bir fırsat olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

"Milletvekili olmak, suç işleme özgürlüğünü doğurmamalı"

CHP Sözcüsü Sarı, konuşmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı'nın "yolsuzluk ve rüşvet suçlarının yasama dokunulmazlıklarından çıkarılması" yönündeki açıklaması hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Sarı, "Bu önerinin her zaman yanında oluruz. Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili birtakım iddiaların, dokunulmazlık kapsamı dışında tutulmasını destekliyoruz. Dokunulmazlığın kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Milletvekili olmak, suç işleme özgürlüğünü doğurmamalıdır." diye konuştu.

"Kongre takvimi için yarın üye listeleri askıya çıkacak mı?" şeklindeki bir soruya ise Sarı, "Kurultay sürecimizle ilgili bir aksama söz konusu değil. Önceki takvime uygun biçimde süreç işliyor. Bugün, yarın askıdaki listelerle ilgili gelişmeleri görürsünüz." yanıtını verdi.

Candan Yüceer'in AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Sarı, "CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı. Yeni Parti'den de AKP'ye katılacağına ilişkin duyumlar var." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) olası bir başkanlık seçimi olması durumuna ilişkin Sarı, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyeleriyle DEM, CHP ve Yeni Parti'nin belediye meclis üyeleri arasındaki fark ciddi şekilde azalmış durumda. İstanbul'u AKP'ye kaptırmamak için birlikte hareket etme zeminini sürdürmek istiyoruz. Bu çerçevede İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile ve İstanbul'daki 8 belediye başkanımızla bir değerlendirme yaptık. Belediye meclis üyelerimizi topladık, yol haritasını konuştuk."

Kaynak: AA