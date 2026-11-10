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CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, cumhuriyet ve CHP'ye sahip çıkacaklarını söyledi

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CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, cumhuriyet ve CHP'ye sahip çıkacaklarını söyledi Haber Videosunu İzle
CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, cumhuriyet ve CHP'ye sahip çıkacaklarını söyledi
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CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki 10 Kasım töreni sonrası cumhuriyete ve CHP'ye sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Yüksel, Atatürk'ün emanet ettiği bu değerlere sahip çıkacaklarını ve gurur duyduklarını belirtti.

Haber : ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen 10 Kasım töreninin ardından "Ne mutlu ki cumhuriyet gibi bir büyük değeri inşa etmiştir. Ona liderlik yapmıştır ve bizlere de partimiz gibi, cumhuriyet gibi bizlere emanet edilmiştir. Onun emanet ettiği iki şeye, cumhuriyete ve CHP'ye kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşamını yitirişinin 88'inci yıl dönümünde, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi törenle anıldı.

Törenin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Yüksel, şunları söyledi:

"Kasım ayları şöyledir, şairin dediği gibi 'Bir yanımız bahar bahçe, bir yanımız yaprak döker'. Yaprak döktüğümüz bir aydır kasım ayı. Mustafa Kemal'in bir sözünü zannediyorum herkesin yeniden hatırlayacağı da bir aydır. Büyük önder, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' der. Hepimizi bu sözle şuna emanet etmiştir. Yarattığı kavramlar, inşa ettiği hukuk, yarattığı cumhuriyet; insanlar yerine bu değerlere, bu kavramlara, bu hukuka sahip çıkmasını öğütlemiştir büyük önder. Çünkü hepimizi bu büyük liderler fani olduktan sonra o değerler, hukuk etrafında bizler birliğimizi, dirliğimizi, birlikte yaşama iradesini sürdüreceğimizin altını çizerler. Onun için ne mutlu ki cumhuriyet gibi bir büyük değeri inşa etmiştir. Ona liderlik yapmıştır ve bizlere de partimiz gibi, cumhuriyet gibi bizlere emanet edilmiştir. Bunun için gurur duyuyoruz. Gerçekten CHP'liler olarak gurur duyuyoruz. Onun emanet ettiği iki şeye, cumhuriyete ve CHP'ye kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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