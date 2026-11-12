Borsada sert çöküş! Gözler, milyarlık alım yapan Cahit Balyen'de, SPK'ya da çağrı yaptılar

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Borsa İstanbul'da Kuyaş Yatırım (KUYAS) hisselerinde yaşanan sert değer kaybının ardından şirketin ortaklık yapısı ve büyük tutarlı hisse işlemleri yeniden tartışılmaya başlandı. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın daha önce kamuoyuna taşıdığı iddialar, hissedeki düşüşle birlikte tekrar gündeme gelirken, CABA Grup sahibi iş insanı Cahit Balyen'in gerçekleştirdiği alımlar da yatırımcıların dikkatini çekti. Bazı yatırımcılar, hissede olağan dışı işlemler yapıldığı şüphesiyle SPK'nın harekete geçmesini istiyor.

CHP'Lİ AKAY'DAN KUYAŞ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 5 Ekim 2026 tarihinde X hesabından yaptığı açıklamada, Kuyaş Yatırım'daki hisse işlemleri ve şirketle bağlantılı olduğu öne sürülen bazı isimler hakkında sorular yöneltti. Akay, özellikle şirketin ortaklık yapısında yaşanan değişikliklere dikkat çekerek, Ali Göl'ün Kuyaş'taki 16,5 milyon payını neden ve kime sattığının açıklığa kavuşturulmasını istedi.

CAHİT BALYEN'İN MİLYARLIK ALIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Tartışmaların odağındaki isimlerden Cahit Balyen'in Kuyaş Yatırım'daki hisse alımları, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimlere de yansıdı.

Balyen, 21 Temmuz 2026 tarihinde 32 milyon 414 bin 267 nominal değerli pay satın alarak şirketteki ortaklık oranını yüzde 8,10'a yükseltti. 3 Ağustos'ta gerçekleştirdiği 5 milyon 25 bin 125 nominal değerli ilave alımla payını yüzde 9,35'e çıkaran Balyen, 4 Ağustos'taki 3 milyon nominal değerli alımın ardından yüzde 10,10 ortaklık oranına ulaştı.

İş insanının hisse alımları eylül ayında da devam etti.

TEK İŞLEMDE 1 MİLYAR LİRAYI AŞAN ALIM

24 Eylül 2026 tarihinde 33,40 lira fiyat üzerinden 30 milyon nominal değerli pay daha satın alan Cahit Balyen, şirketteki ortaklık oranını yüzde 17,60'a yükseltti. Bu işlemin toplam büyüklüğü yaklaşık 1 milyar 2 milyon lira olarak hesaplandı.

Balyen'in yüksek tutarlı alımları bazı yatırımcılar tarafından şirkete duyulan güvenin göstergesi olarak yorumlandı. Ancak hissede yaşanan sert gerilemenin ardından bu işlemlerin zamanlaması ve karşı tarafları da yatırımcıların sorguladığı konular arasında yer aldı.

95 LİRAYA YAKLAŞAN HİSSE 10 LİRA SEVİYESİNE GERİLEDİ

Kuyaş Yatırım hisselerinde yaşanan değer kaybı, yatırımcıların tepkisini artıran en önemli gelişmelerden biri oldu. Son bir yıllık dönemde 94,85 liraya kadar yükselen KUYAS hissesi, 12 Kasım 2026 günü öğle saatlerinde yaklaşık 10,90 lira seviyesinde işlem gördü. Bu rakamlar, hissenin söz konusu zirve seviyesine göre yaklaşık yüzde 88,5 değer kaybettiğini ortaya koydu.

Hissede yaşanan düşüşün ardından bazı yatırımcılar, büyük tutarlı işlemlerin kimler arasında gerçekleştirildiğinin ve fiyat hareketlerinde koordineli alım satım bulunup bulunmadığının araştırılmasını talep etti.

ERDEN TİMUR'UN İFADESİNDE DE ADI GEÇMİŞTİ

Cahit Balyen'in adı daha önce eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un yürütülen bahis soruşturması kapsamında verdiği ifadede de geçmişti. 29 Aralık 2025'te suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanan Timur'a, 2024 yılında şahsi hesaplarına yatırıldığı belirtilen yaklaşık 300 milyon liranın kaynağı sorulmuştu.

Timur, söz konusu paraların borç ilişkilerinden kaynaklandığını savunarak Cahit Balyen, Şaban Kayıkçı, Doğan Bülbül, Derviş Bülbül ve babasından borç aldığını belirtmişti.

YATIRIMCILARDAN SPK'YA ÇAĞRI: İŞLEMLER İNCELENSİN

Kuyaş Yatırım hisselerindeki sert düşüşün ardından zarar ettiklerini belirten bazı yatırımcılar, özellikle yüksek tutarlı alım ve satımların araştırılmasını istiyor.

Yatırımcılar, hissede 60-65 lira ve 33 lira seviyelerinde gerçekleştirilen büyük işlemlerin karşı tarafları ve bu işlemlerin hangi hesaplar üzerinden yapıldığının araştırılmasını ve açıklığı kavuşturulmasını istiyor. Bazı yatırımcılar, hisse fiyatının belirli hesaplar üzerinden gerçekleştirilen koordineli işlemlerle yönlendirilmiş olabileceğini iddia ediyor. Yatırımcılar, ayrıca SPK'nın işlem kayıtlarını ve olası hesap bağlantılarını inceleyerek kamuoyundaki soru işaretlerini gidermesini talep ediyor.

ŞİRKETİN KREDİ NOTU DA GERİLEDİ

Kuyaş Yatırım hakkında dikkat çeken gelişmelerden biri de şirketin kredi derecelendirme notunda yaşandı. Eylül 2026 sonunda yayımlanan değerlendirmede şirketin uzun vadeli ulusal kredi notu BB- seviyesinden B- seviyesine indirildi. Diğer bazı kredi notları da aşağı yönlü güncellenirken görünüm negatif olarak belirlendi.

Kredi notundaki değişiklik, şirketin finansal durumuna ilişkin değerlendirmeleri yeniden öne çıkardı. Bununla birlikte, not indiriminin hisse fiyatındaki sert düşüşe doğrudan neden olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir tespit bulunmuyor.

GÖZLER SPK'DAN GELECEK AÇIKLAMADA

CHP'li Cevdet Akay'ın Kuyaş Yatırım çevresindeki ilişkiler hakkında ortaya attığı iddialar ve yatırımcıların hisse işlemlerine yönelik inceleme talepleri, şirketi yeniden tartışmaların odağına taşıdı.

Cahit Balyen'in KAP'a bildirilen pay alımları kamuya açık kayıtlarda yer alırken, hissedeki değer kaybının bu işlemlerden kaynaklandığına veya Balyen'in piyasa manipülasyonu yaptığına ilişkin kesinleşmiş bir tespit bulunmuyor.

Yatırımcılar, SPK'nın olası incelemelerine ilişkin yapılacak açıklamaların, hissedeki sert fiyat hareketleri hakkındaki soru işaretlerinin giderilmesi açısından önem taşıdığını belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com