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Müslim Sarı, Akçakoca İlçe Başkanlığında yöneticilerle buluştu

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Müslim Sarı, Akçakoca İlçe Başkanlığında yöneticilerle buluştu
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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Ali Rıza Erbay ve Kenan Akın ile Akçakoca İlçe Başkanlığında yöneticilerle bir araya geldi. Sarı, sosyal medya paylaşımında örgüt çalışmaları, ülke gündemi, yerel yönetimler ve dönem hedeflerinin değerlendirildiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay ve Düzce İl Başkanı Kenan Akın ile birlikte Akçakoca İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, Akçakoca İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Sarı sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin şunları kaydetti:

"Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Ali Rıza Erbay ve Düzce İl Başkanımız Kenan Akın ile birlikte Akçakoca İlçe Başkanlığımızda yöneticilerimizle bir araya geldik. Örgüt çalışmalarımızı, ülke gündemini, yerel yönetimlere ilişkin gelişmeleri ve önümüzdeki döneme yönelik hedeflerimizi değerlendirdik."

Kaynak: ANKA
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