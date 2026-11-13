Özgür Özel, YENİ Parti'ye katılan 259 eski CHP milletvekiliyle buluştu

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(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin genel merkezinde önceki dönemlerde CHP'de milletvekilliği yapmış parlamenterlerle bir araya geldi. Özel, dün topluca YENi Parti'ye katıldıklarını açıklayan milletvekillerini temsilen Cumhuriyet Senatörü Ziya Gökalp Mülayim'e rozet taktı. Özel ardından tüm milletvekilleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Önceki dönemlerde CHP'den milletvekilliği yapmış 259 parlamenter, dün yayımladıkları ortak bildiriyle YENİ Parti'ye katıldıklarını duyurdu. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin genel merkezinde bu isimlerle bir araya geldi. Sabah 11.00 itibarıyla başlayan toplantı basına kapalı olarak yaklaşık üç sat sürdü. Toplntıda Özel'e; Genel Sekreter Yunus Emre ve Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin eşlik etti.

Toplantıda Özel'in YENİ Parti'ye verdikleri destek ve kongre süreçlerinde görev alarak sağladıkları katkılar için milletvekillerine teşekkür ettiği öğrenildi.

Özel, milletvekillerini temsilen Bülent Ecevit'in davetiyle CHP'ye üye olan, 60 yıllık CHP üyesi, 13, 14, 15, 17, ve 18'inci Yasama Yılı Cumhuriyet Senatörü, 94 yaşındaki Ziya Gökalp Mülayim'e YENİ Parti rozeti taktı. Özel sonrasında, parlamanterlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA