TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... CHP'li Dinçer'den 'Aile Yılı' tepkisi, İYİ Partili Taşcı'dan 'Gazilere tahammül yok mu?' çıkışı

Haber: Mehmet OFLAZ

(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde, geçen yıl 461, bu yıl ise şu ana kadar 321 kadının yaşamdan koparıldığını belirterek, "Biz bugün bu salondan, ilan ettiğiniz Aile Yılı'nın cenazesini kaldırıyoruz" dedi. İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı da "PKK terör örgütü mensubu katiller için en olmayacak talepler sıralanırken gazilerin emsal talebine mi tahammül yok?" diye sordu.

AK Parti Samsun Milletvekili ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, yaptığı konuşmada, 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edilmesini eleştirerek, yeni bir on yıllık plan hazırlanmadan önce geride bırakılan on yılın hesabının verilmesi gerektiğini söyledi.

"Ensar Vakfı'nda çocuklara yönelik istismar iddialarından Şule Çet ve Pınar Gültekin cinayetlerine, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından Gülistan Doku soruşturmasına, Hiranur Vakfı yöneticisiyle 6 yaşında evlendirilen çocuğun durumundan Narin Güran cinayetine" kadar pek çok olayı sıralayan Dinçer, 2026 yılının ilk 10 ayında erkek şiddeti sonucu 321 kadının yaşamını yitirdiğini belirtti.

"BU YIL KAÇ FAİLE ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILMIŞTIR?"

Son 10 yılda 3 bin 568 kadının öldürüldüğüne dikkati çeken Dinçer, "Bu on yılın hesabını veremeyenler, önümüzdeki on yılın planını yapamaz. Merak etmeyin, o on yılı size bırakmayacağız" dedi. Dinçer, bakanlığın geçen yıl Adıyaman, Hatay, İstanbul ve Kocaeli'de dört yeni kadın konukevi inşa edileceğini açıkladığını anımsatarak, "Bu konukevlerini Haziran 2025'te de duyurmuştunuz. Bunlardan bugün kaçını açtınız" diye sordu.

Kadının Güçlenmesi Programı'na bakanlık bütçesinden yalnızca yüzde 1,5 pay ayrılmasını eleştiren Semra Dinçer, "Geçen yıl 'Elektronik kelepçe uygulamasıyla müdahale mekanizmalarımızı güçlendirdik' dediniz. Bu yıl kaç faile elektronik kelepçe takılmıştır?" diye sordu. Dinçer, 2025 yılında 193 binden fazla çiftin boşandığını, doğurganlık oranının 1,42'nin altına düştüğünü anlatarak, evlilik ve doğum oranlarındaki düşüşün nedeninin ekonomik koşullar ve çocuk yetiştirme maliyetleri olup olmadığını sordu.

SOSYAL YARDIMLAR VE ENFLASYON TEPKİSİ

Dinçer, gençlerin çocuk sahibi olamamasının temel nedeninin yoksulluk olduğunu vurguladı, yüksek kira ve kreş ücretlerini eleştirerek CHP'nin Aile Destekleri Sigortası modelini anlattı ve iktidarın yoksulluğu yönetmek yerine ortadan kaldırması gerektiğini söyledi. Dinçer, 200 bin genç aileye aylık 10 bin lira destek verilmesinin yıllık maliyetinin 24 milyar lira olacağını, bunun üç günlük faiz ödemesine denk geldiğini söyleyerek, kamu kaynaklarının kullanımındaki tercihleri eleştirdi.

CHP'li Dinçer, "2027 yılı bütçesini hazırlarken, sosyal hizmetlerin maliyetleri için hangi enflasyon varsayımını kullanıyorsunuz? Enflasyonun OVP hedefinin üzeirnde gerçekleşmesi durumunda sosyal yardımlar için ilave ödenek veya otomatik güncelleme mekanizması planladınız mı? Siz sosyal yardımları TÜİK'in rakamıyla güncellersiniz ama milyonlar mutfağını pazarın, çarşının fiyatıyla döndürüyor. Aradaki farkı kim ödüyor? Yine yoksul aile, yine kadın, yine çocuk…" diye konuştu.

Dinçer, yaşlanan nüfus ve azalan çalışan sayısı sorununa günlük 50 liralık desteklerle çözüm bulunamayacağını savunarak, kadınlara, çocuklara ve gençlere öngörülebilir bir yaşam sunulması gerektiğini söyledi. Geçen yıl 461 kadının, bu yıl içerisinde şu ana kadar 321 kadının yaşamdan koparıldığını anımsatan Dinçer, "Biz bugün bu salondan, ilan ettiğiniz Aile Yılı'nın cenazesini kaldırıyoruz" dedi.

İYİ PARTİLİ TAŞCI: DOĞURGANLIĞIN ÖNÜNDEKİ ENGEL AÇLIK

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı da konuşmasında, doğurganlık hızının düşmesiyle kadının çalışması arasında bir illiyet bağı kurulmaya çalışıldığını ifade etti.

Taşcı, "Bu aklın bir sahibi var, onu da biliyoruz. Doğurganlığın önündeki engel kadının çalışması değil, yalnızlığı. Hatta tek kadının da değil. Anne ve babanın birlikte sürüklendiği çaresizlik doğurganlığın önündeki engel. Çocuklarını doyurmaya çalışırkenki, yalnızlıkları ısıtmaya çalışırkenki yalnızlıkları... Yan odada çocuğu donmasın diye o fön makinesini açıp da intihar eden anneyi unutmadık biz ya da çocuğuna okul forması alamadığı için intihar eden babayı unutmadık. Doğurganlığın önündeki engel açlık" dedi.

Selcan Taşcı, çocuk suçluluğundaki artışın ekonomik yoksulluk, ailelerin içine sürüklendiği çaresizlik, suç örgütlerinin meşrulaştırılması ve çocukların suçtan korunmasına yönelik politikaların yetersizliğiyle bağlantılı olduğunu belirterek, çocuk katillerinin affedilmesine ve suçun normalleştirilmesine tepki gösterdi.

İYİ Partili Taşcı, 2025'te 148 bin 463 kişi olan şehit yakınları ve gazilere yönelik psikososyal destek hizmetlerinin 2027 yılı için 80 bine düşürülmesi hedefini eleştirerek, bu kesimlerin psikolojik desteğe en çok ihtiyaç duyduğu dönemde neden böyle bir sınırlamaya gidildiğini sordu.

"GAZİLERİN EMSAL TALEBİNE Mİ TAHAMMÜL YOK"

Taşcı, şehit yakınları ve gazilere tanınan istihdam haklarındaki farklı uygulamaları eleştirerek çifte standardın kaldırılmasını istedi. Taşcı, er şehit aileleri ve er gazilerin yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, gazilerin özlük hakları arasındaki uçurumun kapatılması ve taleplerinin karşılanması gerektiğini vurguladı. Taşcı, şöyle konuştu:

"PKK terör örgütü mensubu katiller için en olmayacak talepler bir bir sıralanırken, pişman da olmadıklarını ilan ederek devlete kafa tutmaya, tehdit etmeye devam ederek özgür olmalarının istenmesine tahammül edilirken, davul zurnayla tahliyelere tahammül edilirken, katillerin kamuda istihdam talebine tahammül edilirken, Meclis'te siyaset talebine tahammül edilirken gazilerin emsal talebine mi tahammül yok Allah aşkına? Şimdi kendinizi onların yerine koyun. Her biriniz tahammül edebilir misiniz? Böyle bir çifte standarda tahammül edebilir misiniz? Canınızın, onurunuzun bu kadar kıymetsizleştirilmesine tahammül edebilir misiniz?

Bakın, bebek katiline villa var. Evlatları katledilen annelere tercih şartı var. 'Bir evladını seç, sadece ona kamuda istihdam var' diyoruz. Neden? Bir kadroyla ödenebilir mi onların hakları ya? Ben bakanlığınızın bünyesinde gözüktüğü için bunları size söylüyorum. Yoksa bence muhatabı siz değilsiniz. Konu sizlik değil. Çünkü şehit ailesiyle dayanışma, gaziyle dayanışma, devletin onlara sahip çıkma politikaları sosyal hizmet değildir ki, olamaz. Bu, vatani görevdir bence. ve Milli Savunma Bakanlığı bu fedakarların her yönüyle sorumluluğunu alarak bünyesine geçirmelidir bir an önce.

Bir şehit annesi, evladı toprağın altında yatarken katiline villa tahsis ediliyorsa, bakın tekrar söylüyorum, her şeyi söyleyebilir size de bize de. Hakkıdır. Bir şehit evladı soğuk mezar taşına sarılırken her bayram sabahı, bütün diğer toplumsal kesimlerin mağduriyetleri bir yana, iktidar onu babasız bırakanın konforunun derdine düşüyorsa o çocuğun her tonda isyana hakkı vardır. Türkiye'nin demokrasi şartı, elli bin kişinin katilinin konforu haline geldiyse eğer hepimizin yüzüne de tükürebilirler. Tekrar söylüyorum, hakları vardır."

Kaynak: ANKA