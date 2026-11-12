CHP'li Sarıbal, COP31'e 'Dünyanın en tehlikeli canlısı insanoğlu' dedi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin, "Siyasetçiler politika yapacak ve ekonomik yani sömürge, kazanım, kar meselesi üzerinden dünyayı mahvedecekler. Açıkça söylüyorum: Dünyanın en tehlikeli canlısı insanoğlu. Dünyanın en tehlikeli ve dünyanın en büyük düşmanı insanoğlu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, ülkenin zor ve kırılgan bir tarihsel süreç yaşadığını belirterek, "Bir tarafta ekonomik sorunlar, bir tarafta COP 31 yani küresel ısınma, iklim değişikliği etkileri ve elbette öbür tarafta yoksulluk, işsizlik, emeklerin çaresizliği yani onlarca sorun birikerek devam etmekte" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in politikalarını eleştiren Sarıbal, şunları söyledi:

"Mehmet Şimşek, canını yedi bu memleketin! Enflasyonu önleyemiyor ama çiftçiyi batırıyor. Enflasyonu önleyemiyor ama esnaf batıyor. Enflasyonu önleyemiyor ama sanayici üretimden çıktı. Türkiye'nin her yerinde fabrikalar kapalı. Bursa'da, Denizli'de, Kayseri'de Türkiye'nin birçok yerinde takır takır fabrikalar kapanıyor. Sen faizleri düşürmediğin sürece enflasyonu nasıl durduracaksın? Nasıl durduracaksın? Nasıl politikası bu hale getirdi. Siz de onun için geldiniz ama şu anda yüksek faizden başka hiçbir politikanız yok. Yüksek faiz uyguladığınız sürece hiçbir sorunu çözemezsiniz. Bedelini sebze meyve tüccarlarından çıkartmayın. Bedelini kışın soğuğunda, yazın sıcağında alın teriyle üretim yapan çiftçiden çıkarmayın.

Çiftçiye en büyük tarihsel cezayı veriyorsunuz. En büyük! Derhal o sosyal işkenceye tabi tuttuğunuz, ne olduklarını hala anlamayıp inanılmaz bir üzüntü ve inanılmaz bir rahatsızlık içerisinde olan o insanları işlerinin başına döndürün. Çukurova'nın narenciyesi, Antalya'nın narı, Bursa'nın ürünleri bu insanları bekliyor. 86 milyon insanın gıdaya ulaşma olanaklarını sağlıyorlar."

Sarıbal, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin de şunları söyledi:

"Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, atmosferin ısınmasının, yağış rejiminin değişmesinin, buzulların erimesinin, su seviyesinin artmasının, yağışların artık düzensiz olmasının -bir yıl boyunca bir yerde yağan yağmurun iki günde yağması ya da aşırı kuraklık bir bölgede, öbür bölgede sel- sonuçları ortada. Eğer biz sorunun adını doğru koyamazsak böyle iyi bir konferans, iyi bir toplantı yaptığımızı düşünerek dünyada bir algı yaratarak sonuçları açısından da bir şey elde edemeyecek bir pozisyona düşeriz.

"SORUNUN ADI SİYASET, POLİTİKA VE EKONOMİ"

Anlamlı dünya liderlerinin, dünyadaki iklim hassasiyeti olanların, Avrupa Birliği'nin, dünyanın diğer ülkelerinin iklim değişikliğine dair tutumlarını ortaya koyması ve bunun Antalya'da yapılması da kıymetli. Değerli, iyi bir organizasyon olması da kıymetli. Ama bütün bunların yanında bir konferansın, uluslararası bir konferansın, uluslararası bir toplantının Türkiye'de olması elbette önemli. Fakat sorunun adını doğru koyacağız. Sorunun adı siyaset, politika ve ekonomi.

Ne demek istiyoruz? Kapitalizm ve emperyalizm. Yani, bazı ülkeler kendi milletleri, kendi toplumunun refahı için, kendi zenginlikleri için özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kaynaklarını yağmalama, oralara müdahale etme, oraları sömürme, kısaca kar elde etmek, kısaca dünyanın büyük bir kısmını sömürmek için ortaya çıkardıkları rezaletin yarattığı bir sonuç. Dün Cumhurbaşkanı konuştu. Bakan her gün konuşuyor. Zirveler, devlet başkanları arasındaki görüşmeler... Brezilya'nın yeni lideri Lula da burada... Ve Venezuela lideri Chavez, önceki dönem liderleri yine böyle bir iklim zirvesine katılmış. O katıldığı süreçte iki pankart... Birinde diyor ki: 'Eğer diyor, iklim değişikliği sizin şirketleriniz, sizin bankalarınız olsaydı 24 saatte çözerdiniz.' İkinci pankartta başka bir şey yazıyor: 'Küresel ısınma ve iklim değişikliği sizin rejim sorununuzdur, kalkınma sorununuzdur, ekonomik sorununuzdur' diyor.

"DÜNYANIN EN TEHLİKELİ CANLISI İNSANOĞLU"

O yüzden bugün yaşanan... Birçok sebebi var ama ağırlıklı olarak karbon salınımının, küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin temel gerekçesi siyasidir, politikadır ve ekonomiktir. Siyasetçiler politika yapacak ve ekonomik yani sömürge, kazanım, kar meselesi üzerinden dünyayı mahvedecekler. Açıkça söylüyorum: Dünyanın en tehlikeli canlısı insanoğlu. Dünyanın en tehlikeli ve dünyanın en büyük düşmanı insanoğlu.

Gözümüzün içine baka baka fosil yakıtlardan, örneğin kömürü artık gelecekte kullanmayacak bir önerme yapamıyorsanız, hala bu ülkenin denizinin içine, Karadeniz'ine, Akdeniz'ine nükleer enerji koyuyorsanız, 'yeşil enerji, sürdürülebilir enerji, ekolojik enerji' diyerek ormanları kesip, oradaki ağacın dalını keserek modellemeler üretiyorsanız, ormanları yok ederek orada altın savaşlarla ve diğer kimyasallarla toprağı zehirliyorsanız, olmaz be kardeşim! Yapılmaz be kardeşim! Şaka gibisin be kardeşim! Olmaz!

"İNANDIRICI OLMUYORSUN. SAMİMİ OLMUYORSUN"

Çevrecileri dinlemiyorsan, çevrecileri karar aşamasına, karar sürecine almıyorsan, Meclis'te iklim kanunu deyip karbon ticareti kanunu çıkarıp yine uluslararası şirketlere ve şirketlere bu ülkenin suyunu, toprağını malzeme ediyorsan, sömürü aracına dönüştürüyorsan olmaz be kardeşim. İnandırıcı olmuyorsun. Samimi olmuyorsun. Sadece dersin ki: 'Antalya'da çok gösterişli, çok muhteşem, önemli bir algı verdik' dersin, onunla yetinirsin. Ama günün sonunda tespitlerine kendin inanıyorsun ama uygulamaya gelince, diyalog, uygulama, eyleme gelince tık yok! Hala doğal gaza dayalı, hala petrole dayalı, hala kömüre dayalı, hala kirli sanayiye dayalı, hala yeraltı suyunu babanın mirası gibi kullanıp kirletiyorsan olmaz.

Savaşa 'dur' demiyorsan, silaha yatırımı durdurmuyorsan yapamazsın be kardeşim. Sadece belirli şeylerle övünürsün. O yüzden küresel ısınma ve iklim değişikliği ve COP 31 elbette kıymetli, anlamlı ama net sonuçlarını ortaya çıkaran ve bununla ilgili net kararlar ortaya koymadığı sürece bir anlam taşımaz. Çünkü siyasidir, çünkü politiktir, çünkü ülkelerin kalkınma modellerinin açıkça ortaya çıktığı bir sonuçtur.

Kapitalizmin, emperyalizmin, büyük zengin ülkelerin kirlettiği bir dünyaya dönüşmüştür. Yıllarca önce şöyle bir kavga vardı: Amerika Çin'e dedi ki: 'Sen bu kadar karbon salınımı yapamazsın.' Çin dedi ki: 'Ben senin 4 kat nüfusuna sahibim. Dolayısıyla senin dünyaya kirlettiğinin 4 katı kadar daha kirletirim' dedi. Bu kadar basit! Para, rant, çıkar... Dünyayı cehenneme çeviren temel mesele: Kapitalizm, emperyalizm, sömürge düzeni ve o acıyı çeken elbette deredeki balık, ormandaki ağaç, doğadaki biyolojik çeşitlilik, doğadaki fauna, flora ve elbette bütününde insanlık. Kahrolsun emperyalizm! Kahrolsun zenginleşmek için bütün dünya kaynaklarını kendisi için kullanan, asla karnı doymayan zenginler!"

Kaynak: ANKA