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CHP kurultayı davasında 12 sanığın yargılandığı duruşma 18 Kasım'a ertelendi

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CHP kurultayındaki usulsüzlük iddiasına ilişkin davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı duruşma 18 Kasım'a ertelendi. Duruşmada Baki Aydöner ve Erkan Aydın savunma yaptı; hakim avukatların mazeretini kabul etti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Baki Aydöner ve Erkan Aydın ile taraf avukatları katıldı. Dosyaya gelen evrakı okuyan hakim, mütalaaya karşı savunma yapması için Aydın'a söz verdi.

2013'te CHP'ye üye olduğunu belirten Aydın, 25-26 yıldır siyasetle ilgilendiğini ve birçok seçime katıldığını söyledi. Kurultay sürecinde milletvekili veya belediye başkanı olmadığını, yalnızca parti üyesi olarak yer aldığını aktaran Aydın, kurultay sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini Osmangazi Belediye Başkan adayı ilan ettiğini ifade etti.

Kurultayda kimseye makam ya da mevki verme yetkisinin bulunmadığını öne süren Aydın, hakkındaki isnatlara ilişkin şunları anlattı:

"İddianamede Mehmet Kılınçarslan, Serhat Can Eş, Metin Güzelkaya ve Rıza Akpolat ile usulsüz faaliyetlerde bulunduğum ve birlikte hareket ederek seçimi kazandırdıkları iddiası yer alıyor. Yanımda dursalar tanımam. Bir tek Ekrem İmamoğlu'nu tanıyorum. Diğer şahıslarla telefon irtibatım, HTS kaydım yoktur. Bizim birlikte hareket ederek örgütlenmemiz mümkün değildir."

Seçim sürecinde taraf olmasını gerektirecek bir neden olmadığını savunan Aydın, beraatini talep etti.

Sanık avukatları ek süre talep etti

Sanık Aydöner de 16 ay cezaevinde kaldığını ve iki ay önce tahliye edildiğini belirterek, "Ben partiliyim. Kurultaya geldim diye nasıl yargılanabilirim?" ifadelerini kullandı. Aleyhindeki tanık ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu ve tanık Tolgahan Erdoğan'ı hiç görmediğini öne süren Aydöner, savunmasında şunları söyledi:

"Kendisi buraya gelip 'Ben otelde kaldılar demedim' dedi, ardından 'Savcılık ifademi yanlış almış' beyanında bulundu. Ben söz konusu otelde kalmadım, orada delegelerin de kaldığını görmedim. Özgen Nama ile otele gittiğimi de hatırlamıyorum. İstanbul delegelerinin orada kaldığı iddialarını bizzat araştırdım, bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. CHP kurultayları özeldir. Biz eylem ve fikir birliği içinde hareket ettiğimiz için yargılanıyoruz. Seçilen kişi oy vermeyen delegenin de başkanıdır. Benim cezaevine girme sebebim 'Ekrem İmamoğlu ile yakınlığı ile bilinir' denmesidir. Ben cezaevine girerken de CHP'liydim, çıkarken de CHP'liyim."

Bazı sanık avukatları, mazeret dilekçeleri nedeniyle duruşmaya katılamadıklarını belirterek son savunmaları için süre talep etti. Cumhuriyet savcısı, önceki celsede mütalaasını açıkladığını hatırlatarak bu talebin reddedilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan hakim, avukatların mazeretlerini kabul etti.

Hakim, dosyanın geldiği aşama ve yargılamanın sürüncemede kalmaması amacıyla ileride sunulacak mazeretlerin kabul edilmeyeceğini bildirerek duruşmayı 18 Kasım'a erteledi.

Kaynak: AA
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