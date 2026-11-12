CHP'li Kılınç okullarda kadrolu ve profesyonel güvenlik görevlisi atanmasını istedi

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(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, "Okullarımız şiddet sarmalının kıskacında. Okulları korumayı bir yük olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Okullara kadrolu ve profesyonel güvenlik görevlisi ataması şart" dedi. Yeni Parti Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ise "Milli Eğitim Bakanlığı'ndan temel beklentimizin ne olduğunu biliyor musunuz? Çocuklarımızın okulda aç kalmamasını, içecek temiz su bulabilmesini, hijyenik tuvaletlerde temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini ve akşam evlere sağ salim dönebilmesini talep ediyoruz. Nereden nereye geldik Sayın Bakan" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

Komisyonda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, veli, öğrenci ve öğretmenlerden gelen değerlendirmelerde eğitim sistemine yönelik sorunların öne çıktığını belirterek, son yıllarda art arda yaşanan okul saldırıları nedeniyle eğitim kurumlarında güvenliğin en önemli sorunlardan biri haline geldiğini ifade etti. Kılınç, "Öğrenciler, öğretmenler, veliler tedirgin, sorunlar büyük. Güvenlik sorunlarının sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmalarıyla çözülemeyeceği de ortada" dedi.

Kılınç, rehber öğretmenliğin en fazla öğretmen açığı bulunan ilk 10 branş arasında yer aldığını söyleyerek,okullarda yaklaşık 25 bin rehber öğretmene ihtiyaç duyulduğunu ve 23 bin civarında rehber öğretmenin atama beklediğini ifade etti.

2026-2027 eğitim öğretim yılında Toplum Yararına Program kapsamında okullara 31 bin güvenlik ve destek personeli alındığına dikkati çeken Kılınç, "Ancak çocuklar okula giderken, öğretmenler sınıfa girerken ölüm korkusu yaşıyor. Okullarımız şiddet sarmalının kıskacında. Okulları korumayı bir yük olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Okullara kadrolu ve profesyonel güvenlik görevlisi ataması şart" diye konuştu.

"NEREDEN NEREYE GELDİK SAYIN BAKAN"

Yeni Parti Amasya Milletvekili Reşat Karagöz de "Milli Eğitim Bakanlığı'ndan temel beklentimizin ne olduğunu biliyor musunuz? Çocuklarımızın okulda aç kalmamasını, içecek temiz su bulabilmesini, hijyenik tuvaletlerde temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini ve akşam evlere sağ salim dönebilmesini talep ediyoruz. Nereden nereye geldik Sayın Bakan" dedi.

Karagöz, Bakan Tekin'e şu soruları sordu:

"Sayın Bakan, Türkiye'de milyonlarca çocuğumuz okulda kahvaltı yapmadan giderken Bakanlığınızın çocukların beslenme ihtiyacını karşılamak için neden bütün öğrencileri kapsayan ücretsiz yemek programı bulunmamaktadır? Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda toplam kaç öğretmen açığı bulunmaktadır? Atama bekleyen öğretmen sayısı kaçtır ve halihazırda kaç öğretmen ücretli olarak görev yapmaktadır?"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, TÜİK verilerine atıfta bulunarak 17 yaşına kadar çocukların yüzde 37'sinin yoksulluk içinde yaşadığını, 15 yaş altındaki çocukların dörtte birinin ise ekonomik nedenlerle et veya tavuk tüketemediğini belirtti. Bankoğlu, "Hepinizin çok iyi bildiği gibi çocuklar aç ve siz sorumlusunuz" dedi.

Kaynak: ANKA