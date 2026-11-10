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CHP Sözcüsü Sarı, trafik kazası geçiren Pendik İlçe Başkanı Ekren'e sağlık diledi

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CHP Sözcüsü Sarı, trafik kazası geçiren Pendik İlçe Başkanı Ekren'e sağlık diledi
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'in trafik kazası geçirdiğini ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini açıkladı. Sarı, sosyal medya paylaşımında Ekren'in bir an önce sağlığına kavuşmasını ve kısa sürede yeniden aralarında olmasını diledi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Pendik İlçe Başkanımız, kıymetli yol arkadaşımız Abidin Ekren'in geçirdiği trafik kazasını derin bir üzüntüyle öğrendim. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Abidin Başkanımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını ve kısa sürede yeniden aramızda olmasını yürekten diliyorum" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Pendik İlçe Başkanımız, kıymetli yol arkadaşımız Abidin Ekren'in geçirdiği trafik kazasını derin bir üzüntüyle öğrendim. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Abidin Başkanımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını ve kısa sürede yeniden aramızda olmasını yürekten diliyorum. Daha birlikte yürüyecek çok yolumuz var Abidin Başkan. Kalbimiz seninle, güzel haberlerini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
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