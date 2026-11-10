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TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile izleme komisyonunu ele aldı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Meclis'teki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren basına kapalı görüşmede, TBMM'de kurulacak izleme komisyonu hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki makamında yaklaşık 40 dakika süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu" hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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