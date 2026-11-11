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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, maaşlara ilişkin fon iddialarını yalanladı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, Genel Merkez çalışanlarının maaşlarının fon hesaplarında değerlendirildiği iddialarını yalanladı. Öğütken, maaşların düzenli ve eksiksiz banka hesaplarına yatırıldığını, asılsız beyanlar için hukuki süreç başlatılacağını bildirdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "Ak Parti Genel Merkez çalışanlarımızın maaşlarının fon hesaplarında değerlendirildiği yönündeki iddialar baştan sona yalandır. Partimiz çalışanlarının maaşları da düzenli ve eksiksiz olarak banka hesaplarına yatırılmaktadır" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltma ve siyasi çıkar devşirme çabalarına ne yazık ki bir yenisi daha eklenmiştir. AK Parti Genel Merkez çalışanlarımızın maaşlarının fon hesaplarında değerlendirildiği yönündeki iddialar baştan sona yalandır. Partimiz çalışanlarının maaşları da düzenli ve eksiksiz olarak banka hesaplarına yatırılmaktadır. Kaldı ki Siyasi Partiler Kanunu gereğince partimizin tüm gelir, gider ve hesapları, diğer tüm siyasi partilerde olduğu gibi düzenli olarak Anayasa Mahkemesi adına Sayıştay tarafından titizlikle denetlenmektedir. Böylesine açık ve şeffaf bir yasal denetim mekanizmasının varlığı ortadayken, hiçbir somut veriye dayanmadan, mevzuattan bihaber yapılan bu açıklama en hafif tabirle bir cahillik örneğidir. Yargıya intikal etmiş süreçler üzerinden partimizin ve mensuplarımızın adını spekülasyonlara dahil etme çabası, hukuki ve ahlaki sınırları aşmaktadır. Kamuoyunu kasıtlı olarak yanlış bilgilendiren, partimizin kurumsal itibarını zedelemeyi amaçlayan bu gerçek dışı iddiaları kesin bir dille tekraren reddediyoruz. Söz konusu asılsız beyanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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