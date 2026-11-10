CHP İzmir İl Örgütü, Atatürk'ün 88. ölüm yılında anma töreni düzenledi.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Örgütü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda anma töreni düzenledi.

Törene, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra CHP Grup Başkan Vekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Gümrükçü, anıta çelengi İl Kadın Kolları Başkanı Özgül Ağırbasan ve İl Gençlik Kolları Başkanı Hamzaali Mutlugüneş ile bıraktı.

Törenin ardından konuşan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, 10 Kasım'ın yalnızca bir yas ve matem günü değil, mücadele günü olduğunu belirterek, "10 Kasım 1938, Türk milletinin kurtarıcısının sonsuzluğa, ebediyete intikal ettiği, yarattığı Türk devriminin ise ondan aldığı güçle, onsuz olarak yola devam ettiği bir tarih. Bugün 10 Kasım bir büyük acı ama aynı zamanda bizim için bir mücadele günü" dedi.

"BU YOLDAN BİZİ KİMSE SAPTIRAMAYACAK"

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir" dediğini, aynı zamanda Kuvayimilliye için de tüm yurdu saran bir elektrik şebekesi benzetmesi yaptığını söyleyen Gümrükçü, şunları kaydetti:

"Bugün biz Cumhuriyet Halk Partililer onun mirası olan akıl ve bilimi bayrak edinerek, altı oklu bayrağımız Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı ve onun ilkelerini bilince getirerek yeniden aynı Kuvayımilliye gibi tüm yurdu saran bir elektrik şebekesini birlikte inşa yeniden inşa sürecini yaşıyoruz. Bu yolda tek dayanağımız, en büyük dayanağımız, Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilkeleridir. Bu yoldan bizi kimse saptıramayacaktır. 10 Kasım bir anma, bir yas, bir matem günü olmasının yanı sıra aynı zamanda bir mücadele günüdür. ve biz bu bilinçle mücadelemizi bir gün bile aksatmadan devam ettireceğiz. Burada bu Cumhuriyet Halk Partililerle beraber hep beraber söz veriyoruz."

"ACIMIZ BÜYÜK, KONUYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇABALARIMIZ SÜRECEK"

Utku Gümrükçü, dün öğle saatlerinde Aliağa'da yaşanan işçi faciasına da değinerek, parti içerisinde görevlendirmeler yapıldığını belirterek, "Dün Aliağa'da yaşanan olaylarla Türk milletinin Atatürk'e olan saygısı ve üzüntüsünün yanında, birçok işçimizin can kaybına uğramasıyla İzmir yeni acılı bir güne uyandı. Acımız büyük, konuyla ilgili inceleme araştırma çabalarımız sürüyor ve sürecek" diye konuştu.

SARI: "GÖĞSÜMÜZÜ KABARTAN BİR SORUMLULUKTUR"

CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da 10 Kasım'ın, Atatürk'ü anmanın yanı sıra anlama günü olduğunu söyledi.

CHP kadroları olarak Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği ve Atatürk'ün değerlerini hep birlikte savunmak üzere 100 yıllık bir mirasın savunucuları olduklarını belirten Serkan Sarı, şunları kaydetti:

"Ben Balıkesir Milletvekiliyim, Kuvayımilliye kentinin temsilcisiyim. Kuvayımilliye kentinden Cumhuriyet kenti İzmir'e geldim. Bugün burada olmak talihsiz vahim bir olay sebebiyle de olsa bugün burada Atamızın huzurunda olmak çok kıymetli ve çok değerli. Hasan Tahsin'in burada ilk sıkmış olduğu kurşun ve beraberinde başlayan Kurtuluş Savaşı mücadelesi ve yedi cihana nam salmış bir mücadelenin umutsuz devletlere umut olmuş bir liderin, Gazi Mustafa Kemal'in ölümünün 88. yılında, onun huzurunda olmak hepimiz için gurur verici ve göğsümüzü kabartan bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu bilmeyen bu sorumluluğu anlamayanlar da olabilir."

CHP'nin, Cumhuriyet'in değerlerine dünden bugüne nasıl sahip çıktıysa yarın da sahip çıkmaya devam edeceğini söyleyen Sarı, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize iki tane değer bıraktı. Biri Cumhuriyet, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi. Bu iki değerin de yılmaz savunucuları bugün meydanda, sokaklarda, evlerde ve Türkiye'nin dört bir köşesinde bu sorumluluğunun bilinciyle hareket ediyorlar. Sabah saat 9'u 5 geçe siren çaldığında yüreğiniz buruluyor. Gözünüz doluyorsa bilin ki atamız ölmedi ve bu milletin gönlünde yaşıyor. Onun mirası da ölmedi ve ölmeyecek. Onun mirasını yüceltmek de bugün bu coğrafyada yaşayan gençlere, kadınlara bu devrime saygı duyan milletimize Türk milletine emanettir. Biz de bu bilinç ve sorumlulukla her 10 Kasım'da Atamızın huzurunda önce ona minnet ve şükranlarımızı sunmaya, sonra onun devrimlerini anlamaya ve bu yolda mücadele etmeye, o iki mavi gözün aydınlatmış olduğu o yolda onurla ve gururla dimdik mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle Kurtuluş Savaşı mücadelesinde ve kuruluş mücadelesinde emeğe geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları silah arkadaşları olmak üzere bu mücadelede yaşamını yitirmiş herkesi minnet ve şükranla anlıyoruz ve sorumluluğumuzun bilincinde onlara olan inancımızla da mücadeleye devam ettiğimizi vurgulamak istiyorum. Bugün burada olan bütün yol arkadaşlarımıza, bütün mücadele arkadaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum."

ŞEVKİN: "BU MÜCADELEYİ VERMEYE SÖZ VERİYORUZ"

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Atatürk'ün devrimleri, vizyonu ve ülkeye kattığı değerlerle ölümsüzleştiğini belirterek, "Bazı insanlar doğar ancak ölümsüzdürler. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk her zaman yarattığı devrimlerle dünyaya liderlik etmiş o vizyonuyla ve ülkemize kattığı değerlerle ölümsüzlüğe kavuşmuş bir fanidir. Onun huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Onun bize iki emanetinden biri olan Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni korumaya onu tahkim etmeye ve onun eserlerini bu ülkede geçerli kılmak adına tüm örgütlerimizle Sayın Başkanımız, Sayın Grup Başkan Vekilimiz, ilçe başkanlarımız, kadın kolları ve gençlik kollarımızla onu yaşatmak adına bütün o fikirlerini bu ülkede yeniden kurgulamak adına yola çıkan tüm yol arkadaşlarımla Cumhuriyet Halk Partisi altında bu mücadeleyi vermeye söz veriyoruz. Rahat uyu atam biz izindeyiz ve daima fikirlerinin peşinde olacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA