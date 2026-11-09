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CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren trafik kazasında ağır yaralandı

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CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren trafik kazasında ağır yaralandı Haber Videosunu İzle
CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren trafik kazasında ağır yaralandı
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Pendik'te meydana gelen zincirleme trafik kazası, CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'i hastanelik etti. Kontrolden çıkan otomobilin yol bakım tabelasına ve ardından iki araca çarparak devrildiği kazada araçta sıkışan Ekren, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırıldığında entübe edildiği öğrenilen Ekren'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

  • CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, Pendik Kaynarca Mahallesi'nde saat 20.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı.
  • Ekren'in kullandığı 34 RAB 718 plakalı otomobil, yol bakım tabelasına ve ardından iki araca çarparak yan devrildi.
  • Araçta sıkışan Ekren itfaiye ekiplerince kurtarıldı; hastaneye getirildiğinde entübe edildi.

İstanbul Pendik'te meydana gelen trafik kazasında CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren ağır yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ekren'in kullandığı otomobil, yol bakım tabelasına çarptıktan sonra iki araca daha çarparak yan devrildi. Araçta sıkışan Ekren, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL ÜÇ ARACA ÇARPTI

Kaza, saat 20.45 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Tersane Köprüsü'nün Kurtköy istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda seyir halinde olan 34 RAB 718 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol bakım tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde bulunan iki araca daha çarptıktan sonra yan devrildi.

EKİPLER ARAÇTA SIKIŞAN EKREN'İ KURTARDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücünün CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren olduğu belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Ekren'e sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Hastaneye kaldırılan Ekren'in, hastaneye getirildiğinde entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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