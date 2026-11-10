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TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP, Yeni Yol, DEM Parti, AK Parti ve MHP gruplarına gidecek

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP, Yeni Yol, DEM Parti, AK Parti ve MHP gruplarına gidecek
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin gruplarını ziyaret kapsamında bugün saat 14.00'te CHP'ye, 15.00'te Yeni Yol'a gidecek. Kurtulmuş yarın 13.30'da DEM Parti, 14.30'da AK Parti, 12 Kasım Perşembe günü ise 14.00'te MHP gruplarını ziyaret edecek.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün CHP ve Yeni Yol, yarın DEM Parti ve AK Parti'nin Meclis'teki gruplarını ziyaret edecek. Kurtulmuş, 12 Kasım Perşembe günü de MHP'ye ziyarette bulunacak.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin gruplarını ziyaret kapsamında bugün saat 14.00'te CHP, saat 15.00'te ise Yeni Yol Partisi'ni; yarın saat 13.30'da DEM Parti, saat 14.30'da ise AK Parti'yi ziyaret edecek. Kurtulmuş, 12 Kasım Perşembe günü de saat 14: 00'te MHP'ye ziyarette bulunacak.

Kaynak: ANKA
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