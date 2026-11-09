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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Aliağa'daki HABAŞ patlamasının aydınlatılmasını istedi

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Aliağa'daki HABAŞ patlamasının aydınlatılmasını istedi
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir Aliağa'daki HABAŞ karbondioksit dolum tesisindeki patlamanın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi. Ölenlere başsağlığı ve yaralılara acil şifa dilenen açıklamada ihmaller varsa sorumluların ortaya çıkarılması ve iş güvenliği önlemleri vurgulandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Aliağa'da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Patlamanın tüm yönleriyle aydınlatılmasını, ihmaller varsa sorumluların ortaya çıkarılmasını ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını diliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, Aliağa'daki patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ'a ait karbondioksit dolum tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, kendilerine ulaşılmaya çalışılan çalışanlarımızın sağ salim bulunmasını umut ediyorum.

İş kazalarının önlenmesi, çalışanların yaşam hakkının korunması ve iş güvenliği tedbirlerinin eksiksiz uygulanması ertelenemez bir sorumluluktur. Patlamanın tüm yönleriyle aydınlatılmasını, ihmaller varsa sorumluların ortaya çıkarılmasını ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
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