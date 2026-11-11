CHP kurultay davasında 12 tutuksuz sanığın duruşması 18 Kasım'a ertelendi

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 tutuksuz sanığın yargılandığı dava 18 Kasım'a ertelendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialarla ilgili yürütülen soruşturma sonunda dava açıldı. İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun Divan Başkanı olduğu CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nda, bazı delegelere para verildiği, adaylık ve iş vaadinde bulunulduğu, market kartı dağıtıldığı, oy pusulası fotoğraflarının istendiği, ikinci turun geciktirilerek yanlış bilgilendirme yapıldığı ve bu yollarla Özgür Özel'in kazanması için delegelerin iradelerinin yönlendirildiği iddia edilerek, tüm sanıkların 'Seçim Kanunu'na muhalefet' suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın görülmesine Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada sanıklar Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ve taraf avukatları hazır bulundu.

'HERHANGİ BİRİNİ ETKİLEMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Sanık Erkan Aydın, savunmasında, "Benim o dönemde kurultay delegelerinden birkaçının yakınını işe almam ya da onlara bir şey vaat etmem konusu iddianameye girdi. Ömrümde hiç kazanmadığımız bir yerden bahsediyoruz. İki defa girmişim, kaybetmişim. Üçüncü defa garanti bir yere aday olmak istiyorum. Beş ay öncesinden bütün milletvekili arkadaşlarımız, çevremiz, 'Üçüncü defa aday olup kaybedersen siyasetin biter, siyasetten silinip yok olursun' dediği bir yerde ben o kadar öngörülü olacağım ki beş ay öncesinden insanlara makam, mevki ya da iş teklif edeceğim. Takdir edersiniz ki bu saçmalık. Hal böyleyken buradaki kurultayda benim herhangi birini etkilemek, herhangi birine makam, mevki vermek, iddianamede yazıldığı gibi telefon dağıtmak, şunu yapmak, bunu yapmak mümkün değil. Çünkü böyle bir oy alma imkanı yok" dedi.

'ÖZEL'İN SEÇİLMESİNİ ORGANİZE ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

Diğer sanıklarla birlikte hareket ettiği iddiasını reddeden Aydın, "Mehmet Kılıçaslan, Serhat Can Eş, Metin Güzelkaya şu anda yanımda dursalar tanımam, bilmem. Telefon kaydımız da yok, HTS kaydımız da yok. O dönem Özgür Çelik'i İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinden dolayı basından bilirim; tanımam etmem. Rıza Akpolat'ı aynı şekilde basından bilirim; tanımam etmem. Sadece Ekrem İmamoğlu'nu o dönem 2019'da milletvekili olarak orada çalıştığımız için tanırım. Bir de bizim il başkanımız Nihat Yeşiltaş. Dolayısıyla bizim bunlarla iştirak halinde, örgütlü olarak bir arada Özgür Özel'in seçilmesini organize etmemiz mümkün değil. Ne benim telefonum onlarda var ne de onların telefonu bende var. Nasıl iştirak edeyim, nasıl örgütleyeyim? Ömrümde görmemişim. Telefon kaydımız yok. Şurada yanımda dikilseler kim olduklarını bilmem. HTS kayıtlarına bakarsınız zaten. Taraf olmamı gerektirecek bir şey yok; Özel de Kılıçdaroğlu da beni aday göstermişti. Ben her şeyi belgeleriyle anlattım, mahkemeden beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın geldiği aşama ve mevcut delil durumunu dikkate alarak sanık avukatlarının tevsi tahkikat taleplerini ayrı ayrı reddetti. Sanık avukatlarının mazeretlerini kabul eden mahkeme, yargılamanın sürüncemede kalmaması amacıyla yeniden mazeret sunulması halinde taleplerin kabul edilmeyeceği ve yokluklarında karar verilebileceği ihtarında bulundu. Mahkeme duruşmayı 18 Kasım'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı