CHP'li Adıgüzel, TMO'nun fındık politikasını eleştirip denetleme kurumu istedi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Fındıkta sektörün denetlenmesi için fındık piyasası denetleme düzenleme kurumu derhal kurulmalı." dedi.

Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, fındık üreticinin durumunun kötü olduğunu söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bu yıl üreticiden fındık alırken "üreticiyi zora sokan, fındığını geri çeviren" bir politika izlediğini savunan Adıgüzel, bu yüzden üreticinin fındığını araba sırtında gezdirdiğini dile getirdi.

Mustafa Adıgüzel, TMO'nun fındık alım miktarının da beklentileri karşılamadığını belirterek, bu durumu eleştirdi.

TMO'nun sitesinden "bazı tüccarların üreticilerin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı numaraları üzerinden TMO'ya fındık sattığı yönünde" açıklamada bulunduğunu aktaran Adıgüzel, "Eğer tüccarlar bu şekilde TMO'ya fındık satıyorsa, bu üreticinin sorunu değil, satın alan sensin. Bunu yaparak TMO kıvırmaya başlamıştır, bir karın ağrısı var. Bu şekilde sektörü daha fazla sıkıntıya sokmuş ve ortalığı bulandırmıştır. TMO, üreticinden bundan sonra fındık almamanın yolunu mu yapıyor?" diye konuştu.

Rekabet Kurumu'nun fındık alım-satım pazarının önde gelen 6 teşebbüsü hakkında soruşturma açtığını anımsatan Adıgüzel, bir firma hakkında soruşturma başlatılmamasını ise eleştirdi.

Adıgüzel, söz konusu firmanın yanı sıra FİSKOBİRLİK'in de Rekabet Kurumu'nun soruşturması kapsamına alınmasını istedi.

Fon soruşturmalarına işaret eden Adıgüzel, fındık sektöründe de böyle bir soruşturmaya ihtiyacının duyulduğunu vurguladı. Adıgüzel, geniş kapsamlı bir operasyonun da fındık sektörüne yapılmasını talep etti.

Fındık üreticisinin sorunlarına yönelik çözüm önerisinde de bulunan Adıgüzel,"Derhal kalıcı kapsayıcı ve çözüm üreten bir fındık kanunu hayata geçirilmeli. Milli fındık ve tarım politikası geliştirilmeli. Fındıkta sektörün denetlenmesi için fındık piyasası denetleme düzenleme kurumu derhal kurulmalı." dedi.

Kaynak: AA