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Karaoba, belirttiği 800 milyar liralık fon vurgununu 4 milyon öğrenci için anlattı

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Karaoba, belirttiği 800 milyar liralık fon vurgununu 4 milyon öğrenci için anlattı Haber Videosunu İzle
Karaoba, belirttiği 800 milyar liralık fon vurgununu 4 milyon öğrenci için anlattı
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CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 bütçesi görüşmeleri öncesinde fon vurgununda çalındığını belirttiği 800 milyar liraya ilişkin döviz taşıdı. Karaoba, 4 milyon öğrenciye her bayram 5 bin lira verilse bu paranın 20 yıl yeteceğini söyledi.

(TBMM) - CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri öncesinde, fon vurgununda çalındığını belirttiği 800 milyar liranın gençlere sağlayabileceği desteğe ilişkin döviz taşıdı. Karaoba, 4 milyon öğrenciye her bayram 5 bin lira verilmesi halinde bu paranın 20 yıl yeteceğini belirterek, "Bu ülkeyi soyanları mutlaka Silivri'de görmek istiyoruz" dedi. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da 820 milyar liranın emeklilere dağıtılması durumunda kişi başına 50 bin lira düşeceğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 bütçesini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda bakanlığının bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporunun yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın da Sayıştay raporu görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sunumuna başlamadan önce milletvekilleriyle tokalaştı.

Komisyon toplantısı başlamadan önce CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, elinde üzerinde "Foncuların çaldığı 800 milyar TL ile gençlere ne yapılabilirdi? Her bayramda 5 bin TL destek ile 4 milyon öğrenciye 20 yılda 40 bayram boyunca gidiş-dönüş yol desteği" yazılı döviz taşıdı.

"BU ÜLKEYİ SOYANLARI SİLİVRİ'DE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Karaoba, "4 milyon öğrenci, KYK bursu olarak geri ödemesiz 4 bin lira, kredi olarak ise günlük 133 lira alıyor. 800 milyar lirayı çalanlar, her bayram 4 milyon öğrencimize 5'er bin lira verselerdi, yılda iki bayram olmak üzere bu para 20 yıl boyunca öğrencilerimize dağıtılabilirdi. Anlasınlar diye söylüyorum, her yılın başında aileler burs almak için uğraşırken, bu fon vurgununda çalınan 800 milyar lirayla her bayram 5 bin lira dağıtılsaydı, bu para 20 yıl boyunca bitmezdi. Biz burada diyoruz ki öğrencilerimizin hem kredisini artırın hem de bu listeyi bir an önce açıklayın. Bu ülkeyi soyanları mutlaka Silivri'de görmek istiyoruz" diye konuştu.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise "Fon vurgununda çalınan 820 milyar lirayı emeklilere verseydiniz, her bir emekliye 50 bin lira düşerdi" dedi.

Kaynak: ANKA
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