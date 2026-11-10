Türeli, ekimde 193 işçinin öldüğünü belirterek iş güvenliği sisteminde değişiklik istedi

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, "İş sağlığı ve güvenliği sisteminin tepeden tırnağa yeniden ele alınmasına, değiştirilmesine ve bir daha bu şekilde iş kazalarının, iş cinayetlerinin olmayacağı bir yapının oluşturulmasına ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Türeli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vefatının 88. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ekonomik reformların önemine dikkati çekti.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya değinen Türeli, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Türeli, haberi alır almaz bir ekip oluşturduklarını ve olay yerinde inceleme başlattıklarını aktararak, olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Bu tür olayları iş kazası yerine "iş cinayeti" olarak nitelediklerini söyleyen Türeli, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre ekim ayında 193 işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini aktardı.

Türeli, iş kazalarının önlenmesi amacıyla 2012'de İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini anımsatarak, "İş güvenliği uzmanlarının ve iş yeri hekimlerinin işverenle ücret ilişkisi kurulmasına ve iş sağlığı ve güvenliği sisteminin piyasa yönelimli özel şirketlerce yerine getirilmesine dayalı işyeri eksenli denetim sistemi ne yazık ki işlemiyor. O yüzden ilk planda hemen bu iş sağlığı ve güvenliği sisteminin tepeden tırnağa yeniden ele alınmasına, değiştirilmesine ve bir daha bu şekilde iş kazalarının, iş cinayetlerinin olmayacağı bir yapının oluşturulmasına ihtiyaç var." diye konuştu.

Özellikle inşaat, tarım, madencilik ve ağır sanayi gibi sektörlerde iş güvenliğine yönelik önlemlerin hızla alınması gerektiğini belirten Türeli, partisinin buna ilişkin yeni bir yasa teklifi hazırlanmasında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Türeli, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerle ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulması, söz konusu işlemlerle kazanç sağlayanların isimlerinin açıklanması, sermaye piyasasını gözetlemek ve denetlemekle görevli kurum yöneticileri ile üyelerinin görevden alınması ve konunun "organize suç" kapsamında araştırılmasıyla ilgili taleplerini dile getirdiklerini hatırlattı. Konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini aktaran Türeli, "Konuyla ilgili sorularımızı soruyoruz, bunları da kamuoyuyla tekrar paylaşacağız. Bunlara cevap istiyoruz. Genel Kurul açılacak, bugün de yine aynı konuları konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA