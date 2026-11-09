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CHP Pendik İlçe Başkanı Ekren kazada ağır yaralandı, tedavi altına alındı

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İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, Pendik'teki trafik kazasında ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'in Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını açıkladı. Güner, Ekren'in tedavi sürecinin sağlık ekiplerince titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü, Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Pendik CHP İlçe Başkanı Abidin Ekren'in ağır yaralandığı trafik kazasına ilişkin sanal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu. Güner, "Pendik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemize kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner tarafından yapılan açıklamada, "Pendik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemize kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Abidin Ekren'in tedavi süreci sağlık ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Abidin Ekren'in tedavi süreci sağlık ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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