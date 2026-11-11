CHP’li Saraç, emeklileri Kılıçdaroğlu’nun katılacağı buluşmaya davet etti

Haber : Zeynep BOZUKLU / Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek emekliler buluşmasına Ankara'daki tüm emeklileri davet ederek, "Yaklaşık 13 milyon emekli açlık sınırının altında yaşıyor. Böyle bir gerçeklik var. Bu gerçekliği Türkiye gündemine taşımak için böyle bir toplantı yapıyoruz" dedi.

CHP Genel Başanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 10.00'da Etimesgut'ta bulunan Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde emekliler ile bir araya gelecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, yarın gerçekleştirilecek olan etkinliğe ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Yarın Ankara'da emekliler buluşması yapıyoruz. Emekliler buluşmasına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da katılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin temel sorunlarını Türkiye gündemine taşımak istiyor. Emekliler Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında geliyor. Yani Türkiye'de yoksulluk ve hayat pahalılığı herhalde son birkaç yılın belirleyici başlığıydı. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekli yaşıyor. 17 milyon emeklinin yaklaşık 13 milyonu 23 bin TL ile 40 bin TL arasında maaş alıyor. ve eminim Türkiye'de artık herkesin yakından bildiği gibi açlık sınırı 38 bin lira olmuş durumda. Açlık sınırının 38 bin lira olduğu bir ortamda bu şu anlama geliyor: Yaklaşık 13 milyon emekli açlık sınırının altında yaşıyor. Böyle bir gerçeklik var. Bu gerçekliği Türkiye gündemine taşımak için böyle bir toplantı yapıyoruz.

Bu toplantıyı biz Türkiye'de faaliyette gösteren neredeyse bütün emekli kuruluşlarıyla görüşerek yapıyoruz. Forum biçiminde bir toplantı olacak. Türkiye Emekliler Derneği'nden -ki Türkiye'nin en büyük derneği- bu alanda faaliyet gösteren Tüm Emekliler gibi çeşitli emekli sendikaları gibi dernekleri bu toplantıya davet ettik temsilci düzeyinde ve'sizin de emekliler sorunu ile ilgili konuşmanızı istiyoruz' dedik. Önemli bölümü toplantımıza katılacak ve konuşacak.

"POLİS EMEKLİLERİNİ DE BURADA KONUŞTURACAĞIZ"

Türkiye'de emeklilik deyince yalnızca işçi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yok. Onun dışında da farklı sorunları olan emekliler de var. Onlara da sahneyi açıyoruz. Onlardan birisi de polis emeklileri. Polis emeklilerini de burada konuşturacağız. Çünkü onların da kendine özgü özlük sorunları var. Bir diğer alan açtığımız şey er gazi ve er şehit yakınlarının emeklilikle ilgili yaşadıkları sorunlar. Onlar da yarınki toplantımıza katılıp onlar da konuşacaklar. Asıl hedefimiz şu: Bu sorunları Türkiye gündemine yeniden taşımak. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geçmişte bayram emeklilere bayram ikramiyesi ile ilgili çeşitli çıkışlar yapmıştı. Bu konuda çeşitli söylemler geliştirmişti. Bu söylemlerle ilgili öne çıkan neydi? Kaynak yok vurgusuydu. Ama bu söylemler güçlendikçe bir süre sonra iktidarın da emeklilere bayram ikramiyesine evet dediğini ve bunu vermeye başladığını gördük.

"EMEKLİLER SADAKA İSTEMİYOR, HAKKINI İSTİYOR"

Sene 2026, emeklilerin durumu düne göre iyileşmedi, daha da kötüleşmiş durumda. Bu nedenle burada yüksek sesle emekliliğin bir sosyal hak olduğunu, yıllarca çalışan emeklinin ömrünün ikinci baharını yoksulluk içinde geçirmesine karşı bir aslında bir biçimde ve bu feryadın, bu sesin duyulmasını istiyoruz ve emekliler Türkiye gibi kendisini sosyal devlet olarak ilan eden bir ülkede emekliler hak ettiği gibi yaşamalıdır. Emekliler sadaka istemiyor. Tam tersi emekliler hakkını istiyor. Biz yarınki toplantıda bunu gündeme taşıyacağız. O anlamıyla da Ankara'daki bütün emeklileri yarınki toplantımıza davet etmek isterim."

Kaynak: ANKA