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Kılıçdaroğlu, İzmir Aliağa'daki fabrika patlamasına CHP heyeti görevlendirdi

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Kılıçdaroğlu, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasındaki patlamanın incelenmesi için CHP heyeti görevlendirdi. Serkan Sarı, Mahir Polat ve Müzeyyen Şevkin'in yer aldığı heyet fabrikada incelemelerde bulunup yaralı işçilerle görüşecek ve raporu parti yönetimine sunacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın incelenmesi için heyet görevlendirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, heyette, CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Mahir Polat ile Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin yer aldı.

Patlamanın yaşandığı fabrikaya giderek incelemelerde bulunacak, yaralı işçiler ve aileleriyle bir araya gelecek heyet, süreci takip edecek.

Heyet, incelemelerinin ardından konuya ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlayarak parti yönetimine sunacak.

Kaynak: AA
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