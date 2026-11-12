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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahçeli ile görüştü! Gündem "izleme komisyonu"

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahçeli ile görüştü! Gündem 'izleme komisyonu' Haber Videosunu İzle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahçeli ile görüştü! Gündem 'izleme komisyonu'
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’teki makamında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında kurulacak “izleme komisyonu” hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Kurtulmuş, dün de CHP ile Yeni Yol Grubu’nu ziyaret etmişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te kurulması planlanan izleme komisyonuna ilişkin temaslarını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sürdürdü.

BASINA KAPALI GÖRÜŞME 40 DAKİKA SÜRDÜ

Kurtulmuş, Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

GÜNDEMDE "İZLEME KOMİSYONU" VAR

Görüşmede, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM’de kurulacak "izleme komisyonu" ele alındı. Taraflar arasında komisyon hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

DÜN CHP VE YENİ YOL GRUBU’NU ZİYARET ETMİŞTİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, dün de CHP ile Yeni Yol Grubu’nu ziyaret etmişti.

Kaynak: AA
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