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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yeni Parti’den istifa etti

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yeni Parti’den istifa etti
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CHP’den 24 Ağustos’ta ayrılarak Yeni Parti’ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, bu kez de partisinden istifa etti. Yeni Parti içerisindeki kongre sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar ve kişisel çıkar mücadelelerine tepki gösteren Yüceer, “Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım.” sözleriyle kararını duyurdu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, üyesi olduğu Yeni Parti’den istifa ettiğini açıkladı. Parti içerisindeki kişisel çıkar mücadelelerine, kongre sürecinde yaşanan tartışmalara ve siyasi nezaketin zedelenmesine tepki gösteren Yüceer, “Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım” sözleriyle kararının gerekçesini açıkladı.

KONGRE SÜRECİNDEKİ TARTIŞMALAR TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yaptığı açıklamayla partisinden ayrıldığını duyurdu. İstifa kararının arkasında parti içerisindeki kişisel çıkar hesapları ve kongre sürecinde yaşanan anlaşmazlıkların bulunduğunu belirten Yüceer, yıllardır birlikte mücadele ettiği yol arkadaşları arasındaki dayanışmanın zarar gördüğünü ifade etti. Hasta olduğu dönemde gerçekleştirilen il kongresinde kurultay delegeliği üzerinden yaşanan tartışmalara değinen Yüceer, kendisinin kurultay delegesi listesine dahi alınmamasına tepki gösterdi.

“MESELE SADECE DELEGE LİSTESİ DEĞİL”

Yaşananların yalnızca delege listesiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Yüceer, asıl sorunun yıllarca birlikte mücadele ettiği insanlara karşı gösterilmesi gereken saygı ve siyasi nezaketin ortadan kalkması olduğunu belirtti. Parti içerisindeki kişisel ikbal ve makam mücadelelerinin ortak değerlerin önüne geçtiğini ifade eden Yüceer, bu anlayışın içerisinde yer almayacağını kaydetti. “Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım.” diyen Yüceer, istifa kararının arkasındaki duruşunu bu sözlerle ortaya koydu.

“TEKİRDAĞ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM”

İstifasının ardından önceliğinin Tekirdağ’a hizmet etmek olduğunu vurgulayan Yüceer, kentin 11 ilçesinde çözüm bekleyen çok sayıda sorun bulunduğuna dikkat çekti. Altyapı, yol, su ve sosyal destek başta olmak üzere vatandaşların taleplerine odaklanacaklarını belirten Yüceer, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Biz başımız dik, alnımız açık, hemşerilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğim.”

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıİbrahim Özer:

şu ülkenin geldiği hale bakarmısınız vay ülkem vay

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
Haber Yorumlarıntoglu@mynet.com:

Ak partiye yükleniyor. Loading…??????????

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıcolakfenerbahce446:

hayırlı olsun AKP ye mi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıİhsan Kıraç:

hayır inşallah

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber Yorumları128547Ab&:

Sebebi ne bilardomu Eko mu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

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