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Arnavutköy'de eski CHP'li Meclis Üyesi'nden imam hatipler için tepki çeken sözler

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Arnavutköy'de eski CHP'li Meclis Üyesi'nden imam hatipler için tepki çeken sözler Haber Videosunu İzle
Arnavutköy'de eski CHP'li Meclis Üyesi'nden imam hatipler için tepki çeken sözler
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İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde CHP’den istifa ederek bağımsız meclis üyesi olan Ayhan Örs, belediye meclisinde imam hatip okulları ve öğrencilerine yönelik sözleriyle tepki çekti. Örs, “Keşke hiçbiri açılmasaydı” ifadesini kullanırken, sözleri diğer meclis üyelerinin tepkisine neden oldu.

Arnavutköy Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısında, bağımsız meclis üyesi Ayhan Örs’ün imam hatip okullarına ilişkin değerlendirmeleri gündem oldu.

“KEŞKE HİÇBİRİ AÇILMASAYDI”

Belediye meclisinin kasım ayı 1. oturumunda söz alan Örs, imam hatip okullarına ilişkin şunları söyledi:

“Keşke hiçbiri açılmasaydı. Hepsi kapalı kalsaydı, keşke hiç açılmasaydı. Açtınız ne oldu? Okuldan bıkmış, muzdarip, okuma niyeti olmayan, aklı fikri boş işlerde olan çocuklarımız hepsi imam hatipte.”

MECLİS ÜYELERİNDEN TEPKİ

Örs’ün sözleri, oturumdaki diğer meclis üyelerinden tepki gördü.

Ayhan Örs

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Ünyeli:

o zaman siha yı iha yı kim yapacak tı???senin cenabet putçular mı??

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Haber YorumlarıSeka Sijaric:

Yandaş dediğin böyle olur Fatma ve fon olayını kapatıp safları sıkılaştırmak için ver benzini ateşe bende katılıyorum hatta artırıyorum neden kapatılması lazım hepsinin bütün cemaatelerin üstüne gidilip mallarının devletstirilmesi lazım

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Haber YorumlarıMGk:

İmam Hatipli olmakla gurur duyuyorum çünkü biz milletin ta kendisiyiz

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