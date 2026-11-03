Arnavutköy'de eski CHP'li Meclis Üyesi'nden imam hatipler için tepki çeken sözler

Arnavutköy Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısında, bağımsız meclis üyesi Ayhan Örs’ün imam hatip okullarına ilişkin değerlendirmeleri gündem oldu.

“KEŞKE HİÇBİRİ AÇILMASAYDI”

Belediye meclisinin kasım ayı 1. oturumunda söz alan Örs, imam hatip okullarına ilişkin şunları söyledi:

“Keşke hiçbiri açılmasaydı. Hepsi kapalı kalsaydı, keşke hiç açılmasaydı. Açtınız ne oldu? Okuldan bıkmış, muzdarip, okuma niyeti olmayan, aklı fikri boş işlerde olan çocuklarımız hepsi imam hatipte.”

MECLİS ÜYELERİNDEN TEPKİ

Örs’ün sözleri, oturumdaki diğer meclis üyelerinden tepki gördü.

Ayhan Örs

Kaynak: İhlas Haber Ajansı