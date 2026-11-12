CHP'li Adıgüzel, YÖK'ün 3 yıla indirme çalışmasını doğurganlık gerekçesiyle eleştirdi

(TBMM) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın üniversitelerde lisans eğitiminin dört yıldan üç yıla düşürülmesine yönelik çalışmaları ve bu değişikliğin gerekçelerinden biri olarak "evlilik yaşının gecikmesiyle doğurganlık oranlarındaki düşüşü göstermesini" eleştirdi. Adıgüzel, "Şimdi ne diyeyim ben size? Siz, Aile Bakanı değilsiniz. Doğurganlık oranını düşüren fazladan bir yıl değil, evde bekleyen 6 milyon ev genci. Bakın bunların 1 milyonu da üniversite mezunu genç" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Komisyonda söz alan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarını ve Bakanlığın eğitim politikalarını eleştirdi.

"DOĞURGANLIK ORANINI DÜŞÜREN FAZLADAN BİR YIL DEĞİL, 6 MİLYON EV GENCİ"

Adıgüzel, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın üniversitelerde lisans eğitiminin dört yıldan üç yıla düşürülmesine yönelik çalışmaları ve bu değişikliğin gerekçelerinden biri olarak evlilik yaşının gecikmesiyle doğurganlık oranlarındaki düşüşü göstermesini eleştirdi. Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Şimdi ne diyeyim ben size? Siz, Aile Bakanı değilsiniz. Doğurganlık oranını düşüren fazladan bir yıl değil, evde bekleyen 6 milyon ev genci. Bakın bunların 1 milyonu da üniversite mezunu genç. Sevgili hocam, madem o kadar dert ettiniz, önce birbirinden ayrı öğretmenler var, aileleri birleştirin, bir şeyler yapın. ya da bu evdeki üniversite mezunu gençlere iş verin, yuva kurup çocuk sahibi olsunlar."

Merkezi Sınav Sistemi'ni de eleştiren Adıgüzel, sistemin eğitim üzerindeki ideolojik denetimi güçlendirme riski taşıdığını savundu. Adıgüzel, "Öğretmenlerin sınav sorularını belirlemesini engelliyorsunuz. Bir sonraki aşamada herhalde öğrencilerin sorabilecekleri soruları da siz belirleyin. Olur mu? Olmaz demeyin. Neler olmaz diye dedik de oldu" ifadelerini kullandı.

Merkezi sınav sisteminin bu hafta öğrencileri üzdüğünü söyleyen Adıgüzel, matematik sınavında Bakanlığın duyurduğu senaryoda yer almayan bir konudan 15 puanlık soru sorulduğunu kaydederek, "Tüm çocuklar sınav çıkışı ağladı. Öğretmenler izah edemedi. Gelin siz izah edin" dedi.

"OKUL YAPIMI VE BÜYÜK ONARIMLARA AYRILAN ARTIŞ YÜZDE 18,8"

Bakanlığın 2027 bütçesini de değerlendiren Adıgüzel, bütçenin 2 trilyon 459 milyar liraya yükseldiğini, toplam artışın yüzde 26,5 olduğunu ancak okul yapımı ve büyük onarımlara ilişkin artışın yüzde 18,8'de kaldığını söyledi. Öğretmen açığının ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışıldığını belirten Adıgüzel, Türk Eğitim-Sen'in raporuna göre 62 ilde 71 bin 757 ücretli öğretmen bulunduğunu, veri alınabilen 55 ilde ise 80 bin 449 norm kadro açığı tespit edildiğini aktardı.

CHP'nin eğitim bütçesine ilişkin önerilerini de anlatan Adıgüzel, okul temizliği, su ve temel ihtiyaçların doğrudan kamu ödeneğiyle karşılanmasını ve her öğrenciye günde bir sağlıklı öğün verilmesini istediklerini söyledi.

"OKULLARA HERKESİ ALDINIZ, BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ALAMADINIZ"

Okullardaki şiddet ve güvenlik sorunlarına da değinen Adıgüzel, "Değerler eğitimi diyorsunuz. En büyük değerin insan hayatı olduğunu ne zaman öğreneceksiniz? Okullara herkesi aldınız. Bir güvenlik görevlisini alamadınız. Vakıf, dernek, cemaat, tarikat ne ararsan var ama okul çevrelerinde uyuşturucu tacirleri, okul içinde çeteler, bireysel saldırganlar ne ararsan var. O yüzden dedik ki okullara güvenlik görevlisi. Bir ülkenin geleceği çocuklarına sağladığı güvenlik kadar güvendedir" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından riskli okullara yönelik bir çalışma yaptıklarını anlatan Adıgüzel, 1400 riskli okulun her birine bir güvenlik görevlisi, bir psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı ve bir okul hemşiresi atanmasını önerdi.

YONTAR: "ÇOCUKLARIMIZ AÇ, OKULLAR GÜVENCESİZ, KORUMASIZ VE PİS" CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar da Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesine ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Yontar, "Çocuklarımız aç. Okullar güvencesiz, korumasız ve pis, öğretmenler yoksul" diyerek eğitim sistemindeki sorunlara dikkati çekti. Bakanlığın kamu idarelerine ayrılan toplam ödenekler içindeki payının yüzde 9,5'ten yüzde 8,3'e gerilediğine işaret eden Yontar, yatırım harcamalarındaki düşüşe de dikkati çekti. Yontar, 2002 yılında Bakanlık bütçesinin yüzde 17,18'inin yatırımlara ayrıldığını, 2027 yılında bu oranın yüzde 7,75'e düştüğünü söyledi. Türk Eğitim-Sen'in araştırmasına göre 62 ilde yaklaşık 72 bin ücretli öğretmen, 55 ilde ise yaklaşık 80 bin 500 norm kadro açığı bulunduğunu aktaran Yontar, öğretmen açığının ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışıldığını ifade etti. Yontar, "Aynı işi yapan eğitim emekçilerini farklı ücret ve güvencelerle çalıştıramazsınız. Öğretmeni yoksullaştırarak, güvencesiz çalıştırarak eğitimde başarı sağlayamayacağınızı hala anlayamadınız ya, biz ona yanıyoruz" diye konuştu. OKULLARDA GÜVENLİK VE DEPREM RİSKİNE DİKKATİ ÇEKTİ Okullardaki şiddet ve akran zorbalığına ilişkin verileri paylaşan Yontar, Ankara'da eğitim ve danışmanlık tedbiri uygulanan öğrenci sayısının 2025 yılında 6 bin 336 iken 2026 yılında 8 bin 73'e yükseldiğini, bir yılda yüzde 27,4 artış yaşandığını kaydetti. Yontar, her okulda yeterli psikolojik danışman, rehber öğretmen, sosyal hizmet desteği ve güvenlik personeli bulunması gerektiğini vurguladı. Bakanlığın performans verilerine göre 2025 yılında deprem tahkiki hedeflenen 953 okulda, güçlendirme veya yeniden yapım hedeflenen 508 okulda hedefe ulaşılamadığını belirten Yontar, "Bu binaların durumu nedir? Riskli okullarda eğitim devam etmekte midir? Okulların makyajlanması depreme dayanıklı olduğu anlamına mı gelmektedir?" diye sordu. Çocuk yoksulluğuna da değinen Yontar, her öğrenciye bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmesi, okullara temiz içme suyu sağlanması, hijyenik tuvaletlerin ve yeterli temizlik personelinin bulunması gerektiğini ifade etti. "MESLEK LİSELERİNDE HER İKİ ÖĞRENCİDEN BİRİ 20 GÜN VEYA DAHA FAZLA DEVAMSIZLIK YAPIYOR" Mesleki ve teknik ortaöğretimdeki devamsızlık oranlarına ilişkin verileri de paylaşan Yontar, 2025 yılında 20 gün ve üzeri devamsızlık oranının yüzde 49,78 olduğunu, 2026 yılı tahmininin ise yüzde 50,4'e yükseldiğini söyledi. Dokuzuncu sınıf tekrar oranının yüzde 38,43 olduğuna dikkati çeken Yontar, Bakanlığın 2027 yılı devamsızlık hedefinin yüzde 48 olarak belirlenmesini eleştirdi. Yontar, "Öğrencilerin neredeyse yarısının devamsızlık yaptığı bir sistemde yüzde 48'i hedeflemek, başarısızlığı çözmek değil, başarısızlığı normalleştirmektir. MESEM'de hayatını kaybeden çocuklarımızın acısı ortadayken, mesleki eğitimi ucuz iş gücü teminine dönüştüren anlayışınızı da asla kabul etmiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA