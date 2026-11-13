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CHP'li Gümrükçü, HABAŞ'ta 18 işçinin öldüğü faciada delillerin karartıldığını savundu

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CHP'li Gümrükçü, HABAŞ'ta 18 işçinin öldüğü faciada delillerin karartıldığını savundu
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CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, HABAŞ'ta 18 işçinin ölümüne yol açan faciada CHP'nin araştırma önergesinin ve TMMOB'un inceleme talebinin reddedildiğini söyledi. Gümrükçü, işçilerin fabrikaya telefonla girmesinin yasaklandığını ve delillerin karartılmaya çalışıldığını savundu.

(İZMİR)- CHP İzmir il Başkanı Utku Gümrükçü, HABAŞ'ta 18 işçinin ölümüne yol açan faciaya ilişkin "CHP tarafından bir araştırma önergesi verildi ancak reddedildi. TMMOB inceleme yapmak istedi ancak bu da reddedildi. Bugün işçilerin fabrikaya telefonla girmesi yasaklandı. Görüntü alınması engellendi. Deliller, fabrika yönetimi tarafından karartılmaya çalışılıyor" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, düzenlediği basın toplantısında 18 işçinin hayatını kaybettiği Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki faciayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İzmir'in büyük bir acı yaşadığını belirterek başlayan Gümrükçü, aynı fabrikada geçmişte de birçok kaza yaşandığını fakat buna rağmen bir önlem alınmadığının altını çizdi.

Türkiye'de denetimlerin özel şirketler tarafından yapıldığını, denetimlerin devlet eliyle yapılması gerektiğini belirten Gümrükçü, "Konu basit bir konu değil. İnsan, insan olmaya başladığı günden itibaren emek veriyor. Tarihin bir döneminde verdiği emeğin karşılığında maaş adı altında bir ücret almaya başlıyor. Geldiğimiz nokta, Türkiye için kapitalizmin ilk dönemlerine dönüş emarelerini taşıyor. Sendikal örgütlenmenin engellendiğini, denetimlerin sürdürülebilir olmadığını, ihmallerin seri cinayet ve toplu katliam noktasına gelebildiğini görüyoruz. Soma'da, Zonguldak'ta ölümler oldu. Ardından eylemler yapıldı. 2002 yılından bu yana ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi hiç ders almadı. Bu çeyrek asırda bu sorunların çözülmüş olması gerekiyordu. Hem kadınlar hem çocuklar hem de yaşlılar için çalışmak artık tehlikeli hale geliyor. İş kollarındaki tehlikeler, yaşam tehlikesini artırmış durumda. İş güvenliği süreçleri yetersiz. Denetim raporlarının gereği yapılmamakta, raporların yaptırımı olmamakta. Denetim, devlet eliyle yapılması gereken bir sorun. Sizi denetleyen firmaya para ödüyorsunuz. Firmanın sizi denetlemesi pek mümkün olmuyor. Raporlar tozlu raflarda yerini alıyor. Bu ihmaller cinayetlerle sonuçlanabilir" ifadelerini kullandı.

"EKMEK AZRALİLİN PENÇESİNDE"

2025 yılında HABAŞ fabrikasını denetleyen bir kişinin CHP İzmir İl Örgütü'ne ulaştığını belirten Gümrükçü, şunları söyledi:

"Bir sene önce bu iş kazasının yaşandığı yerin kendi raporlarında kırmızı işaretli olduğunu söyledi. Maalesef önlem alınmadı. Yaptığımız görüşmelerde, ailelerle yaptığımız konuşmalarda ve işçi arkadaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz özel görüşmelerde herhangi bir tedbir alınmadığını öğrendik. CHP tarafından bir araştırma önergesi verildi ancak reddedildi. TMMOB inceleme yapmak istedi ancak bu da reddedildi. Bugün işçilerin fabrikaya telefonla girmesi yasaklandı. Görüntü alınması engellendi. Deliller, fabrika yönetimi tarafından karartılmaya çalışılıyor. İşçiler, ölen arkadaşlarının cenazelerine katılamadılar. Adalet ve Kalkınma Partililer, bağış kampanyası ile acıları dindirmeye çalışıyorlar. Parayla giden canları yerine koyamazsınız. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın'. Bugün devlet, insanı yaşatamayacak hale geldi. Bu, Türkiye için acil durum alarmıdır. Buna engel olunması lazım. Vatandaş olarak konuyu sahiplenmemiz lazım. İnsan hayatına değer verilmesini talep etmemiz lazım. Eskiden "Ekmek aslanın ağzında" denirdi, şimdi ekmek azrailin pençesinde. İnsanlar evlerine ekmek götürebilmek için hayatlarını ortaya koymamalı."

"BAĞIŞ YAPMAKLA MI YETİNECEKSİNİZ"

Facianın ardından CHP'nin konuyla ilgili bir rapor hazırladığını ve kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Gümrükçü; fabrikada daha önce yaşanan işçi ölümlerini paylaşarak, "Bu bir seri cinayettir. Toplu katliamdır. Buna çok büyük ses çıkarması lazım İzmir'in. Bu ölümler devam edecek mi? Aliağa'da bir sürü işçi çalışıyor. Bu işçilerin can güvenliği bizim sorumluluğumuz değil mi? Kimsenin vicdanı sızlamayacak mı? Sadece bağış toplamakla mı yetineceksiniz? Bu mu sizin adaletiniz? Polonya'da 6 işçi vefat ettiğinde 2 gün milli yas ilan edildi. İzmir'de üretimi durdurmadılar bile. Kaymakam, vali, hükümet; bayrakları yarıya indirelim demedi bile. İnsana karşı duyarsızlaşıyoruz. Türkiye, vicdanını kaybetmekle karşı karşıya. Eşlerin, çocukların feryatlarını duymadınız mı? Türkiye'nin vicdanlı insanlar tarafından yönetilmesi gerekiyor. Türkiye'nin neresinde olursa olsun ezilen herkesin yanındayız" dedi.

Kaynak: ANKA
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