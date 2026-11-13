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10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları

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10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
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10 araştırma şirketinin anket ortalamasına göre AK Parti yüzde 29,8 ile ilk sırada yer alırken YENİ Parti yüzde 26,6 ile ikinci oldu. İki parti arasındaki fark 3,2 puan olarak hesaplanırken İYİ Parti yüzde 9,2 ile üçüncü sırada yer aldı. CHP'nin yüzde 4,3 ile altıncı sıraya gerilemesi ise dikkat çekti.

Türkiye'deki siyasi partilerin oy oranlarına ilişkin 10 araştırma şirketinin ortalaması alındı. Sonuçlara göre AK Parti yüzde 29,8 ile ilk sırada yer alırken YENİ Parti yüzde 26,6 ile ikinci sırada bulunuyor. 

10 BÜYÜK FİRMANIN ORTALAMASI ALINDI 

HBS, SONAR, MetroPOLL, NORA, İLSA, ASAL, İVEM, AREA, ANKAR ve GÜNDEMAR araştırma şirketlerinin isimleriyle paylaşılan siyasi parti oy oranlarında AK Parti yüzde 29,8 ile ilk sırada gösterildi. YENİ Parti'nin yüzde 26,6 ile ikinci sırada yer aldığı verilerde iki parti arasındaki farkın 3,2 puan olduğu görüldü.

CHP'NİN OY ORANI YÜZDE 4,3 OLARAK GÖSTERİLDİ

Paylaşılan verilere göre İYİ Parti yüzde 9,2 ile üçüncü, DEM Parti yüzde 8,7 ile dördüncü, MHP ise yüzde 6,3 ile beşinci sırada yer aldı. CHP'nin oy oranı yüzde 4,3 olarak gösterilirken Zafer Partisi yüzde 3,6, Anahtar Parti (A Parti) yüzde 3,4 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9 seviyesinde yer aldı.

PARTİLERİN OY ORANLARI

1. AK Parti: %29,8

2. YENİ Parti: %26,6

3. İYİ Parti: %9,2

4. DEM Parti: %8,7

5. MHP: %6,3

6. CHP: %4,3

7. Zafer Partisi: %3,6

8. Anahtar Parti (A Parti): %3,4

9. Yeniden Refah Partisi: %2,9

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıömer ellialtı:

bıktırdınız algı operasyonlarından

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Haber YorumlarıParaner:

iyi partiye oy atıcam kemala atmam

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