CHP, Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü için anma videosu paylaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anma videosu paylaştı. Paylaşımda, Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözlerine yer verildi.

CHP, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Atatürk'ün canlandırıldığı sahnelerin yer aldığı videoda, Cumhuriyet'in kalıcılığına ilişkin sözleri öne çıkarıldı.

CHP, anma videosunu Atatürk'ün şu sözleriyle paylaştı:

"Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

Kaynak: ANKA