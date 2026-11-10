TBMM Başkanı Kurtulmuş, İzleme Komisyonu için CHP ve Yeni Yol gruplarını ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili fevkalade olumlu bir noktaya geldik" dedi.

Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'te kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na ilişkin TBMM'de CHP ve Yeni Yol grubunu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Kurtulmuş'u Meclis'teki makamında kapıda karşıladı. Basına kapalı yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama olmadı.

"Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili fevkalade olumlu bir noktaya geldik"

Ardından Kurtulmuş, Yeni Yol grubunu ziyaret etti. Grup başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Bülent Kaya ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kurtulmuş, "TBMM'de, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili olarak yaklaşık 1 yılı aşkın bir süredir devam eden çalışmalarda fevkalade olumlu bir noktaya geldik. Geçtiğimiz sene Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sonucunda komisyon üyesi 50 milletvekilinin 47'sinin oyuyla kabul edilen raporun gereği olarak 10 Ağustos 2026'da bir yasa çıkarıldı. 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' teklifinin kabul edilmesi Türkiye için yeni bir kapının açılması anlamını taşıdı. 467 milletvekilinin oy vermesi ve hemen hemen bütün siyasi partilerin katılımıyla bir demokrasi zaferi olarak TBMM'de yasa kabul edildi. Yasanın çıkmasında emeği geçenlerle komisyon çalışmalarına katkıda bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca başından itibaren sürece destek veren siyasi parti genel başkanları, grup yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi yasanın gereği olarak ilgili adımlar atılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bir kurul çalışmalarına başladı ve toplantılarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Tüm görüşmeleri tamamladıktan sonra detaylı açıklamayı sizlerle paylaşacağız ve çalışmalarımıza başlayacağız"

TBMM'de kurulacak olan İzleme Komisyonu kapsamında siyasi partileri ziyaret ettiğini belirten Kurtulmuş, "Önümüzdeki hafta görüşmeleri tamamlayacağız. En kısa süre içerisinde TBMM'de oluşturulacak İzleme Komisyonu, millet adına bu sürecin takip ve kontrolü için çalışmalarına başlayacak. Tüm görüşmeleri tamamladıktan sonra detaylı açıklamayı sizlerle paylaşacağız ve çalışmalarımıza başlayacağız. Komisyonun şekli ve üye sayısı ile ilgili siyasi partilerle gerçekleştirdiğimiz istişarelerden sonra netleştireceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı