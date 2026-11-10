CHP'li vekiller Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini günlük 133 liralık bursla eleştirdi

(TBMM) - CHP'li Deniz Demir ve Aysu Bankoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesini eleştirdi. Demir, öğrenci bursunun günlük 133 liraya karşılık geldiğini, vakıf ve derneklere 3 milyar liranın üzerinde ödenek ayrıldığını ve bazı yurtların iskan belgesi olmadan öğrencilerin kullanımına açıldığının Sayıştay raporuna yansıdığını belirtti. Bankoğlu ise Fatma Betül Sayan Kaya'nın ailesinin kamu görevlerindeki konumları üzerinden liyakat eleştirisinde bulunarak, 1 milyar 860 milyon lirayla 40 bin öğrenciye bir yıl burs verilebileceğini söyledi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporunun yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın Sayıştay raporu görüşülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bütçeye ilişkin sunumunun ardından gruplar adına konuşmalara geçildi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ile CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bakanlığın bütçesinin gençlerin ekonomik ve sosyal sorunlarına yeterli karşılık vermediğini savunarak, bütçe tercihlerinden öğrenci yurtlarının güvenliğine, burs miktarlarından tamamlanamayan spor yatırımlarına kadar çeşitli başlıklarda eleştirilerini yöneltti.

Gençlik politikalarının yalnızca öğrencileri yurtlarda barındırmakla sınırlı kalamayacağını belirten Demir, "Gençliği yalnızca yurtlarda barındırılacak bir nüfus olarak gören anlayışla Türkiye'nin geleceğini kuramazsınız. Gençlerimizin söz sahibi olduğu, ürettiği, kültür ve sanat faaliyetlerine katıldığı, yeteneklerini geliştirdiği ve ekonomik bağımsızlığını kazanabildiği politikalar üretmek zorundasınız" diye konuştu.

"VAKIF VE DERNEKLERE 3 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE ÖDENEK ÖNGÖRÜLÜYOR"

Bakanlığın bütçesindeki kaynak dağılımını eleştiren Demir, 2027 yılı bütçe teklifinde vakıf ve derneklere transferler için 3 milyar 86 milyon liranın üzerinde ödenek öngörüldüğünü, 2025 yılında ise bu kuruluşlara aktarılan kaynağın 3,5 milyar lirayı aştığını söyledi. Bu tutarların öğrencilerin yaşadığı ekonomik koşullarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Demir, "Bir tarafta barınma ve beslenme giderlerini karşılayamayan üniversite öğrencileri, diğer tarafta milyarlarca liralık kaynak aktarılan vakıf ve dernekler var" dedi.

SAYIŞTAY RAPORUNDAKİ YURT TESPİTLERİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Demir, öğrenci yurtlarının yalnızca yatak kapasitesi üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, güvenlik, yemeklerin niteliği, hijyen, ısınma, asansör ve yangın güvenliğinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi. Sayıştay'ın 2025 yılı denetim raporunda bazı öğrenci yurtlarında yapı kullanma izin belgesi, yani iskan alınmadan öğrencilerin yerleştirilebildiğinin belirtildiğini aktaran Demir, bu tespitin ciddi soru işaretleri yarattığını ifade etti. İskan belgesinin sıradan bir bürokratik evrak olmadığını, binanın kullanım koşulları ve güvenliğiyle doğrudan ilgili olduğunu belirten Demir, "Bir binanın öğrencilerin kullanımına açılabilmesi için gerekli izin ve güvenlik süreçleri tamamlanmış olmalı. Bir yangın çıktığında, bir tahliye gerektiğinde, bir felaket yaşandığında bunun bedelini kimin ödeyeceğini hepimiz biliyoruz. O binada kalan öğrenciler ve aileleri" dedi. Ailelerin çocuklarını devletin güvencesine emanet ettiğini vurgulayan Demir, Bakanlığın Sayıştay tespiti karşısında yalnızca yurt kapasitesine ilişkin rakamları paylaşmakla yetinmemesi gerektiğini belirterek, "Bakanlığın yapması gereken, kapasite rakamlarını anlatmak değil hangi yurtlarda bu eksikliğin bulunduğunu ve ne zaman giderildiğini açıklamaktır" diye konuştu.

"TFF'NİN 4 MİLYON 750 BİN LİRALIK ALACAĞI TAHSİL EDİLMEDİ"

Sayıştay raporunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yapılan mahsuplaşmaya ilişkin tespitleri de gündeme getiren Demir, Bakanlığın TFF'den 4 milyon 750 bin liralık alacağının tahsil edilmediğinin belirtildiğini söyledi. Federasyonun statlara yaptığı yatırımları gerekçe göstererek mahsuplaşma talebinde bulunduğunu aktaran Demir, Sayıştay'ın ilgili protokolde böyle bir mahsuplaşmaya imkan veren hüküm bulunmadığını tespit ettiğini ifade etti. Demir, bu durumu öğrencilerin KYK borçları nedeniyle yaşadığı sorunlarla karşılaştırarak, "Protokolde karşılığı bulunmayan mahsuplaşma talebi nasıl kabul edilebilir? Yüz binlerce öğrencinin banka hesaplarına KYK borçları sebebiyle haciz konuyor. Ancak Bakanlık TFF'nin milyonluk borcunu tek kalemde hukuki bir dayanağı bile olmadan mahsuplaşma adı altında silebiliyor. TFF'ye gösterilen bu ayrıcalık bu ülkenin gençlerine gösterilmiyor" dedi.

"BİR ÖĞRENCİNİN ELİNDE GÜNLÜK YAKLAŞIK 133 LİRA KALIYOR"

Üniversite öğrencilerinin ekonomik koşullarına da değinen Demir, 2026 yılında lisans öğrencilerine verilen aylık KYK bursunun 4 bin lira olduğunu, bu tutarın günlük yaklaşık 133 liraya karşılık geldiğini söyledi. "133 lira" diyerek burs miktarına tepki gösteren Demir, bir öğrencinin günlük beslenme, ulaşım ve diğer kişisel ihtiyaçlarını bu parayla karşılamasının beklendiğini belirtti. Bu hesabın içinde kira, yurt ücreti, kitap ve kırtasiye giderlerinin bulunmadığına dikkati çeken Demir, ailesinden düzenli destek alamayan ve üniversite eğitimi için başka bir şehre gitmiş öğrencilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlattı. Demir, "Öğrenci sabah kahvaltısını atlıyor, öğle yemeğinde en ucuz seçeneği arıyor, akşam arkadaşlarıyla bir kahve içmek için bile bütçesini hesaplıyor. Bir sinemaya gitmek, bir kitap almak, bir sosyal etkinliğe katılmak onun için çoğu zaman ertelenen bir harcamaya dönüşüyor" dedi.

Üniversite yıllarının gençlerin kendilerini keşfettiği, yeni deneyimler kazandığı ve sosyal çevrelerini geliştirdiği dönemler olduğunu belirten Demir, bugün birçok gencin bu yılları ekonomik kaygılarla ve ihtiyaçlarından vazgeçerek tamamladığını söyledi. "Bir öğrencinin üniversite hayatındaki en büyük kaygısı sınavı geçmek olmalı; ay sonunu getirmek, karnını doyurmak ve barınacak yer bulmak olmamalı" diyen Demir, burs miktarlarının öğrencilerin gerçek yaşam maliyetleri dikkate alınarak yeniden belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Öğrenim kredisi alan öğrencilerin daha üniversite sıralarındayken borçlanmaya başladığını, mezuniyet sonrasında iş ararken bir de kredi borçlarını ödemek zorunda kaldığını kaydeden Demir, mezunların istihdam ve gelir durumunu gözeten bir sistem oluşturulmasını istedi. Demir, "Gençlerimiz bu ülkenin geleceğini inşa etmek için eğitim alırken, geleceklerini borç ödeyerek geçirmek zorunda bırakılmamalıdır" diye konuştu.

"GENÇLERİN İHTİYAÇLARI BAKANLIĞIN ÖNCELİKLERİNDE YOK"

Konuşmasının sonunda bütçe tercihlerine yönelik eleştirilerini yineleyen Demir, yurtların güvenliği, burs miktarları, vakıf ve derneklere yapılan kaynak aktarımları ve tamamlanamayan yatırımların aynı temel soruna işaret ettiğini savundu. Demir, "Gençlerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden gelen, burs miktarını günlük 133 liraya indirgeyen, yurtların güvenliğine ilişkin şikayetlere çözüm bulamayan, milyarlarca liralık kaynak aktarımında şeffaflığı sağlayamayan bir bütçe anlayışını kabul etmiyoruz" diye konuştu. İtirazlarının yalnızca bütçedeki rakamlara değil, bu rakamların arkasındaki siyasi tercihlere yönelik olduğunu belirten Demir, öğrencilerin beslenme ve barınma sorunlarıyla mücadele ettiği, gençlerin geleceklerini borç hesabı yaparak planladığı ve amatör spor kulüplerinin destek beklediği bir ortamda bütçenin önceliklerinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

"TORPİL, TORPİL, TORPİL... HER YERDE TORPİL VAR"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da konuşmasında, burs miktarları ile kamu görevlerine atamalarda liyakat tartışmalarına değindi. Bankoğlu, "Torpil, torpil, torpil. Her yerde torpil var. Ama artık AK Partili olmak da yetmiyor. İlla başta üst düzey birini tanıman lazım" dedi.

2026 yılında lisans öğrencilerine aylık 4 bin lira burs verildiğini hatırlatan Bankoğlu, bu parayla öğrencilerin barınma, ulaşım, beslenme, kitap ve sosyal yaşam giderlerini karşılamasının beklendiğini söyledi. Bankoğlu, burs miktarına yapılacak zammın Cumhurbaşkanı tarafından övüleceğini belirterek, "Şimdi size bir isim hatırlatacağım Fatma Bütül Sayan Kaya. İBB'den yurt dışı eğitimi için bir burs aldı. Bursu usulsüz aldı. Usulsüzce harcadı. Benim sözüm değil, ortada belgelerim var. Ne kadar burs aldı bu kişi? 106 bin dolar. Yani 5 milyon 500 bin lira" diye konuştu.

"BU ÜLKENİN FIRSATLARINI SAYAN AİLESİ KULLANDI"

Sayan Kaya'nın ailesinden isimlerin kamu görevlerinde bulunduğunu söyleyen Bankoğlu, "Kardeşine bakan yardımcılığı, bir başka kardeşi büyükelçilik görevinde. Milyonlarca genç kamuya girebilmek için sınavlara hazırlanırken, mülakat kapılarında beklerken bu ülkenin fırsatlarını Sayan ailesi kullandı" ifadelerini kullandı.

Bankoğlu, Fatma Betül Sayan Kaya'nın 1 milyar 860 milyon liralık fon vurgunuyla ilgili pişman olduğunu ve parayı iade ettiğini hatırlatarak, yargı sürecinin devam ettiğini belirtti. Bankoğlu, "Ancak bizim burada sormamız gereken siyasi ve toplumsal sorunu son derece açık. 1 milyar 860 milyon lira ve usulsüz 5 milyon 500 bin lira burs. Makamlar, torpiller, paralar, memuriyetler havada uçuşuyor. Yetmedi bir de 1 milyar 800 milyon para vurgun yaptı" dedi.

Bir öğrencinin yıllık bursunun 48 bin lira olduğunu belirten Bankoğlu, 1 milyar 860 milyon lirayla yaklaşık 40 bin öğrenciye bir yıl boyunca burs verilebileceğini söyledi. Bankoğlu, "Sayın Bakan, 40 bin öğrencinin bursu için kaynak bulabiliyor musun? Bu ülkenin 40 bin evladına bir yıl boyunca eğitim desteği sağlayabiliyor musunuz? Sizin gözünüzde 40 bin öğrenci bir Fatma Betül etmiyor mu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA