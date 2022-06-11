Çiğli Haberleri - Çiğli Haber - Haberler

Mavişehir ve Çiğli elektrik kesintisi! SON DURUM! Çiğli ve Mavişehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de "Her Mahalleye Bir Kütüphane" Kampanyası Kapsamında 8 Kütüphane Hizmete Girdi

Başkan Soyer Muhtarlarla Buluştu: "Biz Demokrasinin Tek Adam Sistemine Göre Daha İyi Olduğunu Bildiğimiz İçin Muhtarlara İnanıyoruz"

İzmir'de 3 Yılda Yollar İçin 3 Milyar 730 Bin TL Yatırım Yapıldı

4 milyon 100 bin makaron ele geçirildi

Polis her yerde Zekeriya Kuzu'yu arıyor, darbeci Astsubay çok tehlikeli

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