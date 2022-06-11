Çiğli Haberleri - Çiğli Haber - Haberler

Çiğli Haberleri
Çiğli haber, Çiğli son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Hulusi Akar: "Yunanistan'ın Saldırgan Eylemlerine Gerekli Karşılığı Verdik, Vermeye Devam Edeceğiz"
İzmir'de havlayan köpek cinayeti! Torunu korkunca aynı aileden 3 kişiyi gözünü bile kırpmadan öldürdü
Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin cinayetinin sırrı çözüldü! Kaçmak için korona hastası numarası yapmışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)
Camiden Çav Bella Yayınını Sosyal Medyadan Paylaşan Banu Özdemir, Hakim Karşısına Çıktı: Bu Ülke Adına Özür Bekliyorum
9 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu, Aydın - Denizli Otoyolundaki çalışmaları yerinde inceledi
Mavişehir ve Çiğli elektrik kesintisi! SON DURUM! Çiğli ve Mavişehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir'de "Her Mahalleye Bir Kütüphane" Kampanyası Kapsamında 8 Kütüphane Hizmete Girdi
Başkan Soyer Muhtarlarla Buluştu: "Biz Demokrasinin Tek Adam Sistemine Göre Daha İyi Olduğunu Bildiğimiz İçin Muhtarlara İnanıyoruz"
Başkan Tunç Soyer, Uzundere'deki Çalışmaları İnceledi: "Tahliye Çalışmalarının Yüzde 70'ini Tamamladık"
İzmir'de Hekimler İş Bıraktı: "Yoksulluk Sınırının Altında Ücretler Kabul Edilebilir Değil"
Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali Sona Erdi. Makedon Bakan, Yeni Vatandaşlık Haklarını Anlattı
Son dakika gündem: İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı, terör soruşturması kapsamında tutuklandı
Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Batur: "Belediye Gelirleri Yasası Bir An Evvel Gündeme Gelmeli"
Son dakika: İzmir'de sigara kaçakçılarına operasyon: 4 milyonu aşkın makaron ele geçirildi
Son dakika haber... İzmir'de 1 kişin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Son dakika haber... HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ VURUP, ARAYA GİRMEYE ÇALIŞAN YEĞENİNİ KAZARA ÖLDÜRDÜ
Traktörün pulluğunu çalan hırsıza kurşun yağdırırken yanlışlıkla yeğenini kafasından vurdu
Tkp, 1 Mayıs'ta 33 Noktada Katılacağı Mitinglerin Buluşma Noktaları ve Saatlerini Duyurdu
Depremde telefonu kapanınca yakınlarına ulaşamayan kişiye üretici firmadan tazminat
Sahte kimlikle 12 milyon liralık arsayı satan şüpheli, ikinci işinde tapu memuruna takıldı
6 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!
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