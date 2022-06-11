Çiğli Haberleri - Çiğli Haber - Haberler

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Çiğli Haberleri

Çiğli haber, Çiğli son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kahvehanede oyun oynarken cinayete kurban gitti

Kahvehanede oyun oynarken cinayete kurban gitti

Çiğli - 44 Dakika Önce
Kahvehanede oyun oynarken cinayete kurban gitti

Kahvehanede oyun oynarken cinayete kurban gitti

Çiğli - 2 Saat Önce
Dobo Metin cinayetinde 8 tutuklama

Dobo Metin cinayetinde 8 tutuklama

Çiğli - 9 Saat Önce
Hulusi Akar: 'Yunanistan'ın Saldırgan Eylemlerine Gerekli Karşılığı Verdik, Vermeye Devam Edeceğiz'

Hulusi Akar: "Yunanistan'ın Saldırgan Eylemlerine Gerekli Karşılığı Verdik, Vermeye Devam Edeceğiz"

Çiğli - Dün 23:22
İzmir'de havlayan köpek cinayeti! Torunu korkunca aynı aileden 3 kişiyi gözünü bile kırpmadan öldürdü

İzmir'de havlayan köpek cinayeti! Torunu korkunca aynı aileden 3 kişiyi gözünü bile kırpmadan öldürdü

Çiğli - Dün 17:03
Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin cinayetinin sırrı çözüldü! Kaçmak için korona hastası numarası yapmışlar

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin cinayetinin sırrı çözüldü! Kaçmak için korona hastası numarası yapmışlar

Çiğli - Dün 13:45
Dobo Metin cinayeti çözüldü

Dobo Metin cinayeti çözüldü

Çiğli - Dün 13:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)

Çiğli - 09.06.2022
Camiden Çav Bella Yayınını Sosyal Medyadan Paylaşan Banu Özdemir, Hakim Karşısına Çıktı: Bu Ülke Adına Özür Bekliyorum

Camiden Çav Bella Yayınını Sosyal Medyadan Paylaşan Banu Özdemir, Hakim Karşısına Çıktı: Bu Ülke Adına Özür Bekliyorum

Çiğli - 09.06.2022
9 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

9 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

Çiğli - 09.06.2022
Çiğli'de Kıyı Temizliği Yapıldı

Çiğli'de Kıyı Temizliği Yapıldı

Çiğli - 08.06.2022
Çiğlili Hayvanseverler 5. Kez Pati Dostları Festivalinde Buluştu

Çiğlili Hayvanseverler 5. Kez Pati Dostları Festivalinde Buluştu

Çiğli - 07.06.2022
Karşıyaka'da tesis yenileniyor

Karşıyaka'da tesis yenileniyor

Çiğli - 07.06.2022
İzmir'de engelsiz sahne: Online eğitim aldılar, konserlerini sahnede verdiler

İzmir'de engelsiz sahne: Online eğitim aldılar, konserlerini sahnede verdiler

Çiğli - 06.06.2022
TÜGİAD Ege Şubesi protokol ziyaretlerine devam ediyor…

TÜGİAD Ege Şubesi protokol ziyaretlerine devam ediyor…

Çiğli - 06.06.2022
Çiğli'de Flamingo Adası Fotoğraf Sergisi

Çiğli'de Flamingo Adası Fotoğraf Sergisi

Çiğli - 05.06.2022
Karşıyaka'da kongreye geri sayım

Karşıyaka'da kongreye geri sayım

Çiğli - 05.06.2022
Çiğli, 30. yılını coşkuyla kutladı

Çiğli, 30. yılını coşkuyla kutladı

Çiğli - 05.06.2022
Çiğli Belediyesi, kuruluşunun 30. yılını coşkuyla kutladı

Çiğli Belediyesi, kuruluşunun 30. yılını coşkuyla kutladı

Çiğli - 04.06.2022
Çiğli'de 30. Yıl Kutlamaları Başladı

Çiğli'de 30. Yıl Kutlamaları Başladı

Çiğli - 03.06.2022
Karşıyaka'da İzmir Aşkına rüzgarı

Karşıyaka'da İzmir Aşkına rüzgarı

Çiğli - 03.06.2022
Konak'ta Çevre Zirvesi Yapıldı

Konak'ta Çevre Zirvesi Yapıldı

Çiğli - 03.06.2022
Konak'ta çevre zirvesi

Konak'ta çevre zirvesi

Çiğli - 03.06.2022
Bakan Karaismailoğlu: Aydın-Denizli ulaşımı 2 saatten 70 dakika düşecek

Bakan Karaismailoğlu: Aydın-Denizli ulaşımı 2 saatten 70 dakika düşecek

Çiğli - 02.06.2022
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu, Aydın - Denizli Otoyolundaki çalışmaları yerinde inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu, Aydın - Denizli Otoyolundaki çalışmaları yerinde inceledi

Çiğli - 02.06.2022
İZMİR'DE SOSYAL MEDYADAN PKK PROPAGANDASINA 7 GÖZALTI

İZMİR'DE SOSYAL MEDYADAN PKK PROPAGANDASINA 7 GÖZALTI

Çiğli - 02.06.2022
İzmir'de Terör Operasyonu: 7 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'de Terör Operasyonu: 7 Kişi Gözaltına Alındı

Çiğli - 02.06.2022
İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı

İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı

Çiğli - 02.06.2022
Çiğli Belediyesi 30. Yılını Etkinliklerle Kutlayacak

Çiğli Belediyesi 30. Yılını Etkinliklerle Kutlayacak

Çiğli - 31.05.2022
Aralıksız 3 saat dayak yiyen Gamze, sevgilisiyle barışınca şikayetini geri çekti

Aralıksız 3 saat dayak yiyen Gamze, sevgilisiyle barışınca şikayetini geri çekti

Çiğli - 31.05.2022
Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 2. kez Çiğli'de

Cumhurbaşkanlığı Kupası üst üste 2. kez Çiğli'de

Çiğli - 30.05.2022
İyiliğe dönüşen tasarımlar eğitime destek olacak

İyiliğe dönüşen tasarımlar eğitime destek olacak

Çiğli - 30.05.2022
Çeşme Belediyespor iddialı geliyor

Çeşme Belediyespor iddialı geliyor

Çiğli - 29.05.2022
'Moğolistan Kültürel Mirası İçinde Türk Yazıtları Çalıştayı', İzmir'de başladı

"Moğolistan Kültürel Mirası İçinde Türk Yazıtları Çalıştayı", İzmir'de başladı

Çiğli - 28.05.2022
Başkan Sürekli'den Harmandalı çıkışı

Başkan Sürekli'den Harmandalı çıkışı

Çiğli - 28.05.2022
Karşıyaka'da start 11 Temmuz'da

Karşıyaka'da start 11 Temmuz'da

Çiğli - 27.05.2022
AK PARTİLİ SÜREKLİ'DEN 'KOKU' TEPKİSİ: BÜYÜK KANAL PROJESİ YETERSİZ GELİYOR

AK PARTİLİ SÜREKLİ'DEN 'KOKU' TEPKİSİ: BÜYÜK KANAL PROJESİ YETERSİZ GELİYOR

Çiğli - 26.05.2022
İzmir'de 15 okulda Temiz Enerji Atölyeleri düzenlendi

İzmir'de 15 okulda Temiz Enerji Atölyeleri düzenlendi

Çiğli - 26.05.2022
Başkan Sürekli'den 'koku' çıkışı

Başkan Sürekli'den "koku" çıkışı

Çiğli - 26.05.2022
Uyuşturucu operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı

Çiğli - 26.05.2022
Mavişehir ve Çiğli elektrik kesintisi! SON DURUM! Çiğli ve Mavişehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Elektrikler ne zaman gelecek?

Mavişehir ve Çiğli elektrik kesintisi! SON DURUM! Çiğli ve Mavişehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Elektrikler ne zaman gelecek?

Çiğli - 24.05.2022
Çiğli Belediyesinden meme kanseriyle mücadeleye destek

Çiğli Belediyesinden meme kanseriyle mücadeleye destek

Çiğli - 23.05.2022
İzmir'de 'Her Mahalleye Bir Kütüphane' Kampanyası Kapsamında 8 Kütüphane Hizmete Girdi

İzmir'de "Her Mahalleye Bir Kütüphane" Kampanyası Kapsamında 8 Kütüphane Hizmete Girdi

Çiğli - 23.05.2022
Çiğli Uçurtma Festivalinde gökyüzü Atatürk ve Türk bayraklarıyla renklenecek

Çiğli Uçurtma Festivalinde gökyüzü Atatürk ve Türk bayraklarıyla renklenecek

Çiğli - 20.05.2022
Başkan Soyer Muhtarlarla Buluştu: 'Biz Demokrasinin Tek Adam Sistemine Göre Daha İyi Olduğunu Bildiğimiz İçin Muhtarlara İnanıyoruz'

Başkan Soyer Muhtarlarla Buluştu: "Biz Demokrasinin Tek Adam Sistemine Göre Daha İyi Olduğunu Bildiğimiz İçin Muhtarlara İnanıyoruz"

Çiğli - 18.05.2022
Başkan Tunç Soyer, Uzundere'deki Çalışmaları İnceledi: 'Tahliye Çalışmalarının Yüzde 70'ini Tamamladık'

Başkan Tunç Soyer, Uzundere'deki Çalışmaları İnceledi: "Tahliye Çalışmalarının Yüzde 70'ini Tamamladık"

Çiğli - 18.05.2022
Başkan Soyer Gençlerle İlgili Yeni Projelerinin Müjdesini Verdi

Başkan Soyer Gençlerle İlgili Yeni Projelerinin Müjdesini Verdi

Çiğli - 18.05.2022
İzmir'de konut satışları yüzde 53,7 oranında arttı

İzmir'de konut satışları yüzde 53,7 oranında arttı

Çiğli - 17.05.2022
İzmir Körfezi'nde kötü koku sıcaklığın yükselmesiyle etkisini artırdı

İzmir Körfezi'nde kötü koku sıcaklığın yükselmesiyle etkisini artırdı

Çiğli - 17.05.2022
İzmir'de Hekimler İş Bıraktı: 'Yoksulluk Sınırının Altında Ücretler Kabul Edilebilir Değil'

İzmir'de Hekimler İş Bıraktı: "Yoksulluk Sınırının Altında Ücretler Kabul Edilebilir Değil"

Çiğli - 17.05.2022
Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Spasovski Manisa'da

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Spasovski Manisa'da

Çiğli - 15.05.2022
Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali Sona Erdi. Makedon Bakan, Yeni Vatandaşlık Haklarını Anlattı

Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali Sona Erdi. Makedon Bakan, Yeni Vatandaşlık Haklarını Anlattı

Çiğli - 15.05.2022
Son dakika gündem: İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı, terör soruşturması kapsamında tutuklandı

Son dakika gündem: İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı, terör soruşturması kapsamında tutuklandı

Çiğli - 15.05.2022
ÇİĞLİ'DE BALKAN RÜZGARI

ÇİĞLİ'DE BALKAN RÜZGARI

Çiğli - 14.05.2022
Çiğli'de Balkan rüzgarı esti

Çiğli'de Balkan rüzgarı esti

Çiğli - 14.05.2022
Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali Coşkuyla Başladı

Çiğli-Çaşka Kuzey Makedonya Festivali Coşkuyla Başladı

Çiğli - 14.05.2022
İzmir'de 3 Yılda Yollar İçin 3 Milyar 730 Bin TL Yatırım Yapıldı

İzmir'de 3 Yılda Yollar İçin 3 Milyar 730 Bin TL Yatırım Yapıldı

Çiğli - 14.05.2022
Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Batur: 'Belediye Gelirleri Yasası Bir An Evvel Gündeme Gelmeli'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Batur: "Belediye Gelirleri Yasası Bir An Evvel Gündeme Gelmeli"

Çiğli - 14.05.2022
Son dakika: İzmir'de sigara kaçakçılarına operasyon: 4 milyonu aşkın makaron ele geçirildi

Son dakika: İzmir'de sigara kaçakçılarına operasyon: 4 milyonu aşkın makaron ele geçirildi

Çiğli - 14.05.2022
İzmir'de sahte etil alkol baskını: 10 bin litreyi aşkın ele geçirildi

İzmir'de sahte etil alkol baskını: 10 bin litreyi aşkın ele geçirildi

Çiğli - 13.05.2022
Gelecek için yelken açanlar Yenişehir'e ulaştı

Gelecek için yelken açanlar Yenişehir'e ulaştı

Çiğli - 13.05.2022
'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' Ekibini Mersin Büyükşehir Karşıladı

'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' Ekibini Mersin Büyükşehir Karşıladı

Çiğli - 13.05.2022
Çiğli Festivale Hazır: Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Çiğli'ye Geliyor

Çiğli Festivale Hazır: Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Çiğli'ye Geliyor

Çiğli - 13.05.2022
10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi

10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi

Çiğli - 13.05.2022
Son dakika haberi: İZMİR'DE 'KAÇAK SİGARA' OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Son dakika haberi: İZMİR'DE 'KAÇAK SİGARA' OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Çiğli - 13.05.2022
Son dakika... İZMİR'DE 8 İLÇEDE SAHTE İÇKİ OPERASYONU; 3 GÖZALTI

Son dakika... İZMİR'DE 8 İLÇEDE SAHTE İÇKİ OPERASYONU; 3 GÖZALTI

Çiğli - 13.05.2022
4 milyon 100 bin makaron ele geçirildi

4 milyon 100 bin makaron ele geçirildi

Çiğli - 13.05.2022
Çiğli büyük festivale hazır: Vatandaşlık hakkı konuşulacak

Çiğli büyük festivale hazır: Vatandaşlık hakkı konuşulacak

Çiğli - 11.05.2022
İzmir'de lise öğrencilerinden savaşı konu alan kısa film

İzmir'de lise öğrencilerinden savaşı konu alan kısa film

Çiğli - 10.05.2022
Hopa'dan denize açılarak yelkenli tekne ile Marmaris'e kozalak getirdiler

Hopa'dan denize açılarak yelkenli tekne ile Marmaris'e kozalak getirdiler

Çiğli - 09.05.2022
Hırsıza kurşun yağdırırken, yeğenini öldüren amca tutuklandı

Hırsıza kurşun yağdırırken, yeğenini öldüren amca tutuklandı

Çiğli - 07.05.2022
Son dakika haber... İzmir'de 1 kişin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Son dakika haber... İzmir'de 1 kişin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Çiğli - 07.05.2022
Çiğli Belediyesi'nden 'Kadın Kadına' Tarihi Kemeraltı Gezisi

Çiğli Belediyesi'nden "Kadın Kadına" Tarihi Kemeraltı Gezisi

Çiğli - 07.05.2022
Son dakika haber... HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ VURUP, ARAYA GİRMEYE ÇALIŞAN YEĞENİNİ KAZARA ÖLDÜRDÜ

Son dakika haber... HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ VURUP, ARAYA GİRMEYE ÇALIŞAN YEĞENİNİ KAZARA ÖLDÜRDÜ

Çiğli - 07.05.2022
Son dakika! Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika! Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çiğli - 07.05.2022
Traktörün pulluğunu çalan hırsıza kurşun yağdırırken yanlışlıkla yeğenini kafasından vurdu

Traktörün pulluğunu çalan hırsıza kurşun yağdırırken yanlışlıkla yeğenini kafasından vurdu

Çiğli - 07.05.2022
Yelkenle Türkiye kıyılarını baştan başa geçecekler

Yelkenle Türkiye kıyılarını baştan başa geçecekler

Çiğli - 07.05.2022
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI İÇİN 14 GÜNDÜR DENİZDELER

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FARKINDALIĞI İÇİN 14 GÜNDÜR DENİZDELER

Çiğli - 06.05.2022
İzsu'dan Sürdürülebilir Enerji İçin 9 Güneş Enerji Santrali

İzsu'dan Sürdürülebilir Enerji İçin 9 Güneş Enerji Santrali

Çiğli - 06.05.2022
'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' Ekibine, Çeşme'de Bandolu Karşılama

"Gelecek İçin Yelken Açıyoruz" Ekibine, Çeşme'de Bandolu Karşılama

Çiğli - 05.05.2022
Artvin'den yelkenliyle yola çıkan iki denizci, İzmir'e ulaştı

Artvin'den yelkenliyle yola çıkan iki denizci, İzmir'e ulaştı

Çiğli - 05.05.2022
Doğal Yaşam Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu

Doğal Yaşam Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu

Çiğli - 04.05.2022
DOĞAL YAŞAM PARKINDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

DOĞAL YAŞAM PARKINDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Çiğli - 03.05.2022
İzmir'de aşırı hız kazası: 2 ölü, 3 yaralı

İzmir'de aşırı hız kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Çiğli - 03.05.2022
Aşırı süratli otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Aşırı süratli otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Çiğli - 02.05.2022
MEHMETÇİK BAYRAMDA DA GÖREVDE

MEHMETÇİK BAYRAMDA DA GÖREVDE

Çiğli - 02.05.2022
Tkp, 1 Mayıs'ta 33 Noktada Katılacağı Mitinglerin Buluşma Noktaları ve Saatlerini Duyurdu

Tkp, 1 Mayıs'ta 33 Noktada Katılacağı Mitinglerin Buluşma Noktaları ve Saatlerini Duyurdu

Çiğli - 30.04.2022
Kılıçdaroğlu'ndan 'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' Yolculuğuna Destek

Kılıçdaroğlu'ndan 'Gelecek İçin Yelken Açıyoruz' Yolculuğuna Destek

Çiğli - 30.04.2022
Forbest, dünya markası oluyor

Forbest, dünya markası oluyor

Çiğli - 30.04.2022
Murat Karayalçın'dan Çiğli Belediyesine bayram ziyareti

Murat Karayalçın'dan Çiğli Belediyesine bayram ziyareti

Çiğli - 29.04.2022
Depremde telefonu kapanınca yakınlarına ulaşamayan kişiye üretici firmadan tazminat

Depremde telefonu kapanınca yakınlarına ulaşamayan kişiye üretici firmadan tazminat

Çiğli - 29.04.2022
Başkan Utku Gümrükçü de İzmir Aşkına Platformu'nda

Başkan Utku Gümrükçü de İzmir Aşkına Platformu'nda

Çiğli - 29.04.2022
İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu

İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu

Çiğli - 28.04.2022
Tanınmış kişilere şantajdan gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı

Tanınmış kişilere şantajdan gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı

Çiğli - 26.04.2022
Çiğli Belediyesinden kadına yönelik şiddetle mücadeleye hukuki destek

Çiğli Belediyesinden kadına yönelik şiddetle mücadeleye hukuki destek

Çiğli - 26.04.2022
Sahte kimlikle 12 milyon liralık arsayı satan şüpheli, ikinci işinde tapu memuruna takıldı

Sahte kimlikle 12 milyon liralık arsayı satan şüpheli, ikinci işinde tapu memuruna takıldı

Çiğli - 26.04.2022
6 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!

6 Ekim Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi listesi!

Çiğli - 06.10.2021
Polis her yerde Zekeriya Kuzu'yu arıyor, darbeci Astsubay çok tehlikeli

Polis her yerde Zekeriya Kuzu'yu arıyor, darbeci Astsubay çok tehlikeli

Çiğli - 22.07.2016
Zekeriya Kuzu kimdir ? Polis her yerde Zekeriya Kuzu'yu arıyor

Zekeriya Kuzu kimdir ? Polis her yerde Zekeriya Kuzu'yu arıyor

Çiğli - 21.07.2016
İzmir Çiğli 2015 genel seçim sonuçları / Çiğli oy dağılımı

İzmir Çiğli 2015 genel seçim sonuçları / Çiğli oy dağılımı

Çiğli - 07.06.2015

Gündemin nabzını tutan Haberler.com, İzmir ili Çiğli ilçesi sayfası ile İzmir ili Çiğli ilçesine ait güncel haberleri, fotoğrafları ve sondakika gelişmelerini sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait sanat, spor, politika, magazin ve eğitim konusunda yaşanan gelişmelerine yer veren şehir sayfalarında İzmir ili Çiğli ilçesi günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine ulaşabilirsiniz.


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