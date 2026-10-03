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İzmir Çiğli'de havadan destekli drift denetiminde 67 sürücü ceza aldı

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İzmir Çiğli'de havadan destekli drift denetiminde 67 sürücü ceza aldı
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İzmir Çiğli'de dün 20.00-00.00 arasında drift yapan araçlara yönelik denetimde 67 sürücüye idari para cezası uygulandı. Ceza alan sürücüler arasında 7'si drift yapan, 2'si alkollü; 10 sürücünün ehliyeti geçici alındı, 17 araç trafikten men edildi.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimde 67 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 20.00-00.00 saatleri arasında Çiğli ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik uygulama yapıldı. Havadan da destek verilen denetimlerde yaklaşık 150 araç kontrol edildi. Denetimde aralarında 7'si dirift yapan, 2'si de alkollü; 67 sürücüye idari para cezası uygulandı. Ayrıca 10 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken, 17 araç trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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