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İzmir'de, "dekolteyi seven" çalışan arayan iş ilanı ortalığı ayağa kaldırdı

İzmir'de, 'dekolteyi seven' çalışan arayan iş ilanı ortalığı ayağa kaldırdı
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İzmir Çiğli’de bir firmanın "İdari asistan" almak için yayımladığı iş ilanı, gizemli ve skandal şartlarıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sadece 18-40 yaş arası kadınların başvurabildiği ilanda, personelin "dekolte giyim tarzını benimsemiş olması" ve "seyahatlere eşlik etmesi" açıkça şart koşuldu. Bir asistan için 135 bin TL'ye varan astronomik bir maaş teklif edilen ilandaki gizlilik vurgusu ve tuhaf istekler, "Burada asıl amaç ne?" sorusunu akıllara getirerek büyük şüphe uyandı.

İzmir Çiğli merkezli bir firmanın online istihdam platformunda yayımladığı iş ilanı, sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. İlk bakışta sıradan bir personel alımı gibi görünen ilanda yer alan kriterleri okuyanlar adeta şoke oldu. Sosyal medya kullanıcılarının tepki yağdırdığı ilanın detayları ve aranan şartlar akıllara durgunluk verdi.

ARANAN POZİSYON "İDARİ ASİSTAN" AMA ŞARTLAR ÇOK BAŞKA

Yayımlanan ilanda aranan pozisyonun "İdari Asistan" olduğu ve Balatçık / Çiğli lokasyonunda tam zamanlı çalışılacağı belirtildi. Ancak bir asistanlık pozisyonu için talep edilen nitelikler, alışılagelmiş iş ilanlarının çok dışındaydı. Başvuru yapacak adaylardan en az lise mezunu ve en az 1 ay deneyimli olmaları istenirken; yaş aralığının "18-40" olması ve yalnızca "Kadın" adayların başvurması şart koşuldu.

"DEKOLTE GİYİM TARZI" ŞARTI ŞOKE ETTİ

İlanın asıl infial yaratan kısmı ise "Özenli Dış Görünüm" başlığı altında yer alan ifadeler oldu. Şirket, işe alacağı idari asistandan açıkça şu özellikleri beklediğini yazdı: “Kişisel bakımına özen gösteren, şık, iddialı ve dekolte giyim tarzını benimsemiş/tercih eden.” Bu absürt şartın yanında, adayın "seyahatlerde eşlik etmesi" ve "iş disiplini ile gizlilik kurallarına önem vermesi" gerektiği de özellikle vurgulandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞMURU

İlanda vaat edilen 75.000 TL ile 135.000 TL arasındaki yüksek maaş aralığı ve "dekolte giyim" şartı kısa sürede platformun en çok konuşulan konusu haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları, bir ofis çalışanında neden böyle kriterler arandığını sorgulayarak tepki gösterdi.  Bazı kullanıcılar "Ofis elemanı değil e..cort aranıyor" yorumları yaptı. Bir kullanıcının yorumu ise "İşçi aradığınıza emin misiniz, bana sanki başka bir şey arıyorsunuz gibi geldi de" şeklindeydi.

Birçok kişi, idari işlerle bu giyim tarzı ve kriterlerin hiçbir alakası olamayacağını savunurken, ilanı veren firmadan içeriğe ve çalışma koşullarının tam olarak ne olduğuna dair henüz bir açıklama gelmedi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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